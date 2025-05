Ministra da Coreia do Norte visita Moscovo depois de envio de tropas para Kursk

De Euronews com AP

A ministra dos Negócios Estrangeiros norte-coreana, Choe Son-hui, deslocou-se até Moscovo, numa altura que os dois países parecem mais próximos do que nunca.

Na segunda-feira, o Pentágono informou que cerca de 10 mil soldados norte-coreanos terão sido enviados para território russo.

Os motivos da visita não são claros, nem foram fornecidos de forma oficial pelo governo norte-coreano.

Agência Central de Notícias da Coreia do Norte informou que uma delegação liderada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Choe Son-hui, partiu para a Rússia na segunda-feira, sem especificar o objetivo da visita.

De acordo com Lee Seong-kweun, um legislador que participou na reunião, numa audiência à porta fechada no parlamento sul-coreano, afirmou que que Choe poderá estar envolvida em discussões de alto nível sobre o envio de tropas adicionais para a Rússia e a negociação do que o Norte receberá em troca.

“Acredita-se que as transferências de tropas entre a Coreia do Norte e a Rússia estão em curso, e estão atualmente a verificar a possibilidade de algum pessoal, incluindo oficiais de alta patente e generais militares, se deslocarem para as áreas da linha da frente (em Kursk), afirmou o legislador.

Parceria não viola direito internacional e é "honesta" e "aberta", diz Lavrov

Sobre a recente polémica, a Rússia parece não perceber onde possa estar o problema. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, o tratado de parceria estratégica entre a Rússia e a Coreia do Norte não viola o direito internacional.

“O tratado não é secreto, é aberto. O texto foi publicado na íntegra. Não viola de forma alguma as disposições do direito internacional, porque pressupõe, entre outras coisas, a prestação de assistência mútua no caso de um dos países participantes no tratado ser atacado militarmente”, afirmou Lavrov.

A posição da Rússia em termos de relações com a Coreia do Norte é “absolutamente honesta e aberta”, acrescentou o ministro russo, durante uma conferência de imprensa com o seu homólogo kuwaitiano, Abdullah Ali al-Yahya.

O aprofundamento da parceria entre as duas nações tem gerado uma preocupação crescente.

O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, afirmou que a cooperação militar “compromete a paz e a segurança na Península da Coreia e constitui uma expansão perigosa da guerra da Rússia na Ucrânia.

Putin lança exercícios nucleares russos

O presidente russo, Vladimir Putin, lançou esta terça-feira um exercício maciço das forças nucleares do país, com lançamentos de mísseis numa simulação de um ataque de retaliação, enquanto continua a flexibilizar o músculo nuclear do país no meio de tensões crescentes com o Ocidente sobre a Ucrânia.

O ministro da Defesa, Andrei Belousov, informou que o exercício se destina a praticar “forças estratégicas ofensivas que lançam um ataque nuclear maciço em resposta a um ataque nuclear do inimigo”.

No âmbito dos exercícios de terça-feira, os militares testaram um míssil balístico intercontinental Yars a partir da plataforma de lançamento de Plesetsk, no campo de testes de Kura, na península de Kamchatka, segundo informou o Ministério da Defesa.