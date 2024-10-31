As forças russas capturaram e ocuparam mais três povoações na região de Donetsk, incluindo Selydove, que tem estado sob intensa pressão russa nas últimas semanas, informou o projeto interativo de informações de fonte aberta DeepState da Ucrânia.

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Na sua atualização diária regular, o Estado-Maior General das Forças Armadas da Ucrânia disse na quinta-feira que os russos tinham tentado romper as defesas na frente de Pokrovsk, particularmente nas proximidades de Selydove, mas foram repelidos.

Selydove era uma importante zona de preparação para as tropas ucranianas devido à sua localização a sul da cidade de Pokrovsk.

A questão é saber se os militares ucranianos conseguiram retirar-se de Selydove a tempo de evitar ficarem encurralados e se isso abre agora a rota sul para Pokrovsk.

O Ministério da Defesa do Reino Unido afirmou anteriormente que o ritmo dos avanços das forças russas em direção a Porkovsk tinha abrandado significativamente desde que as tropas de Moscovo intensificaram o seu assalto a Selydove no início de outubro.

Na sua atualização dos serviços secretos, o ministério afirmou que Moscovo pretende provavelmente utilizar a autoestrada E50 - que liga Selydove e Pokrovsk - como via secundária de avanço para Porkovsk.

O grupo de reflexão do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos EUA, observou que a concentração de Moscovo na segurança de Selydove foi feita à custa da capacidade da Rússia para sustentar uma ofensiva significativa na cidade de Pokrovsk - a principal prioridade do Kremlin na região.

É provável que a captura desta povoação tenha esgotado as forças russas e provavelmente reduzido a sua capacidade de combate.

Os observadores militares notam que as forças russas intensificaram significativamente os seus avanços desde setembro, avançando ao ritmo mais rápido desde há muito tempo.

É provável que o comando russo tenha ordenado às forças russas que aumentassem significativamente o ritmo dos seus ataques mecanizados antes do início das condições de terreno lamacento, sugeriu o ISW.