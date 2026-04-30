EUA procuram coligação de "liberdade marítima" para retomar navegação no Estreito de Ormuz

Os Estados Unidos vão lançar uma coligação internacional para retomar a navegação no Estreito de Ormuz, confirmou um funcionário na quinta-feira, numa altura em que a via navegável vital continua em grande parte cortada devido ao impasse das negociações com o Irão.

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A "Maritime Freedom Construct" (MFC) irá "tomar medidas para garantir uma passagem segura, incluindo o fornecimento de informações em tempo real, orientação de segurança e coordenação para garantir que os navios possam transitar por essas águas com segurança", disse um funcionário do Departamento de Estado à agência de notícias AFP.

O funcionário, que falou sob condição de anonimato, estava a responder a perguntas sobre um telegrama diplomático que pedia às embaixadas dos EUA para pressionarem os governos estrangeiros a juntarem-se a esse esforço.

O Wall Street Journal noticiou que o MFC será um esforço conjunto entre o Departamento de Estado e o Comando Central dos EUA (CENTCOM), que supervisiona as forças militares americanas no Médio Oriente, de acordo com o telegrama.

"O componente liderado pelos Estados, com sede em Washington, servirá como centro de operações diplomáticas, unindo parceiros e a indústria de transporte comercial", disse o responsável à AFP.

O presidente dos EUA, Donald Trump, fala aos jornalistas na Sala Oval da Casa Branca, 29 de abril de 2026 AP Photo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem repetidamente criticado os aliados pela sua relutância em se envolverem na guerra, ao mesmo tempo que tem insistido em várias ocasiões para que as nações dependentes do petróleo assumam a responsabilidade de abrir o Estreito de Ormuz.

No entanto, o relatório insiste que a ação coletiva é "essencial para demonstrar uma determinação unificada e impor custos significativos à obstrução iraniana do trânsito através do Estreito".

"A sua participação reforçará a nossa capacidade colectiva de restabelecer a liberdade de navegação e proteger a economia mundial", afirma o telegrama, que descreve a MCF como uma iniciativa "liderada pelos EUA".

O Reino Unido e a França têm liderado as conversações sobre um esforço marítimo separado, tendo recentemente realizado uma reunião com mais de 50 países sobre a questão.

O Estreito de Ormuz tornou-se um dos principais pontos de tensão desde o início da guerra, com o Irão a permitir apenas a passagem de um pequeno número de navios através da via navegável.

O Irão fechou efetivamente esta via marítima crucial quando a guerra rebentou, a 28 de fevereiro. Normalmente, um quinto do petróleo e do gás natural liquefeito do mundo transita por esta via. O seu encerramento fez disparar os preços da energia em todo o mundo.

A 13 de abril, a marinha americana impôs o seu próprio bloqueio aos portos iranianos que, segundo o Comando Central dos EUA, se aplicaria a "toda a costa iraniana".

Na quinta-feira, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, declarou que o bloqueio naval imposto pelos EUA em retaliação contra a ação do Irão em Ormuz estava "condenado ao fracasso".

Pezeshkian acrescentou que tais medidas "não só não reforçariam a segurança regional, como seriam, de facto, uma fonte de tensão e uma perturbação da estabilidade duradoura no Golfo Pérsico".

A referência do petróleo Brent para entrega em junho atingiu até US $ 126 (€ 107) o barril nas negociações de quinta-feira, o nível intradiário mais alto desde 2022, quando a Rússia lançou sua invasão em grande escala da Ucrânia, enquanto o Irã mantém seu estrangulamento no Estreito de Ormuz.

"Derrota vergonhosa"

Enquanto isso, o aiatola Mojtaba Khamenei do Irão disse alegadamente, numa mensagem escrita na quinta-feira, que os Estados Unidos foram derrotados na guerra, enquanto a liderança iraniana desafiava os avisos de Trump de um bloqueio prolongado dos seus portos.

"Hoje, dois meses após o maior destacamento militar e agressão dos rufias do mundo na região, e a vergonhosa derrota dos Estados Unidos nos seus planos, um novo capítulo está a desenrolar-se para o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz ", Khamenei terá escrito numa mensagem lida na televisão estatal.

A mensagem de Khamenei, que ainda não apareceu em público desde a sua nomeação, a 9 de março, como novo aiatola do Irão, foi divulgada na celebração nacional anual do dia do "Golfo Pérsico".

Foi escolhido como novo líder da República Islâmica depois de os EUA e Israel terem lançado uma campanha maciça de ataques contra o Irão a 28 de fevereiro, matando o seu pai e antecessor Ali Khamenei.

Mulheres seguram bandeiras iranianas e um retrato do líder supremo Ayatollah Mojtaba Khamenei durante um comício em Teerão, 17 de abril de 2026 AP Photo

Na semana passada, o New York Times, citando várias autoridades iranianas anónimas, afirmou que Khamenei foi "gravemente ferido" nos ataques, mas que se manteve "mentalmente lúcido".

Na sua mensagem de quinta-feira, Khamenei afirmou que as bases norte-americanas na região "não têm sequer capacidade para garantir a sua própria segurança, quanto mais para garantir a segurança dos seus aliados".

Trump saudou o que chamou de "novo quadro legal e gestão" do Estreito de Ormuz, um ponto de estrangulamento energético fundamental para o Irão, como um meio de trazer "conforto e progresso" para os países da região.

O presidente dos EUA avisou ainda na quarta-feira que o bloqueio naval dos EUA aos portos iranianos poderia durar meses, levando os preços do petróleo a atingir o seu nível mais elevado em mais de quatro anos.