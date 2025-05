Há milhões de americanos a viver no estrangeiro. Porque é que a maioria não vota?

PUBLICIDADE

Os candidatos presidenciais norte-americanos Kamala Harris e Donald Trump estão lado a lado nas sondagens e com resultados dentro dentro da margem de erro. No entanto, apesar da expetativa de uma vitória por uma margem muito reduzida, o potencial impacto de um grupo de eleitores norte-americanos continua a ser um mistério.

Estima-se que 2,8 milhões de americanos, excluindo os militares, são elegíveis para votar no estrangeiro, de acordo com o departamento de defesa dos EUA.

Dependendo dos estados de onde provêm, estes eleitores podem ter impacto no resultado de uma eleição. Algumas organizações estimam que o número de eleitores americanos no estrangeiro seja ainda maior.

Em 2020, houve mais de 224 mil votos de cidadãos no estrangeiro, disse um porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA à Euronews.

O que representa uma taxa de participação de 7,8% entre os eleitores americanos no estrangeiro, muito inferior à taxa de participação de 66% entre a população em geral nas últimas eleições presidenciais.

Bom "nível de motivação" entre os eleitores americanos no estrangeiro

James McCann, professor de ciências políticas na Universidade de Purdue, no Indiana, estudou os eleitores americanos que vivem no Canadá e no México e afirma que continuam motivados e interessados na política americana.

"Existe um bom nível de motivação, um reservatório de interesse, mesmo quando se vive fora dos EUA há 10, 20, 30 anos", disse McCann à Euronews.

"Quando lhe perguntam se segue atentamente a política nos EUA, se se preocupa com as eleições? Tenho a certeza de que muitos eleitores no estrangeiro dizem que estão interessados", acrescentou.

Em geral, os cidadãos norte-americanos no estrangeiro também tendem a ter bons recursos, o que significa que têm a capacidade de encontrar uma forma de votar, mas uma questão é que os partidos políticos não investem tanto no estrangeiro como noutros locais e apenas o Partido Democrata tem um braço do partido no estrangeiro.

"O obstáculo para investir no estrangeiro é que é preciso um compromisso organizacional muito maior", disse McCann.

Uma das eleitoras interessadas é Sophia, uma gestora de projetos de 30 anos de Berlim, que disse à Euronews que sentia que podia fazer a diferença no seu estado natal, a Florida.

"Não estou muito entusiasmada com Kamala Harris, mas acho que ela vai ser definitivamente melhor do que Trump, e acho que também é bom que ela seja uma das poucas candidatas que vemos que não está na casa dos 70 anos", disse Sophia, acrescentando que está particularmente preocupada com a proteção do acesso ao aborto.

Um médico usa crachá de apoio à Emenda 4 da Florida, que consagraria o direito ao aborto no estado. Rebecca Blackwell/AP Photo

A Flórida tem uma iniciativa de cidadãos nas urnas que proíbe o governo de restringir o acesso ao aborto, por isso Sophia certificou-se de que estava registada para participar.

A questão do aborto é uma questão de "vida ou morte", disse ela.

"Por isso, acho que quando estou a pensar nisso e em como votar, é muito mais sobre [estar] preocupada com todas as pessoas do meu estado natal que têm de viajar para muito, muito longe para obter cuidados de saúde", disse.

"Não existe uma lista principal" de eleitores americanos no estrangeiro

Sharon Manitta, secretária de imprensa global dos Democratas no Estrangeiro, com sede no Reino Unido, disse que há dificuldade em chegar aos eleitores no estrangeiro porque "não existe uma lista principal de quem vive fora dos EUA".

"Estamos sempre a fazer tudo o que podemos para encontrar americanos", incluindo a divulgação nas redes sociais, na imprensa e até em mercados de agricultores, acrescentou.

Um dos "maiores obstáculos" é o facto de as pessoas por vezes não saberem que têm o direito de votar ou como se registar, razão pela qual tentaram tornar mais acessível a informação sobre como o fazer, apesar de cada estado ter as suas próprias regras.

Os candidatos a presidente e vice-presidente dos Estados Unidos são vistos numa parte de um boletim de voto por correspondência em Nova Iorque. Patrick Sison/AP

Os candidatos também têm vindo a cortejar os eleitores americanos no estrangeiro. A candidata democrata Harris disse numa carta do mês passado que reconhecia os "desafios únicos" dos americanos no estrangeiro, incluindo o acesso a serviços consulares e financeiros.

Numa mensagem de vídeo dirigida aos eleitores no estrangeiro, o candidato republicano Trump afirmou no mês passado que iria acabar com a dupla tributação. Os republicanos não têm um braço do partido no estrangeiro, mas existe uma organização de ação política.

Como é que o voto no estrangeiro poderá ter impacto nas eleições?

Com as sondagens de Harris e Trump tão próximas nos chamados "swing states", ou Estados indecidos", a expetativa é que a diferença entre eles seja pequena.

"Mesmo que a afluência às urnas no estrangeiro seja um pouco baixa, talvez 10, 12 ou 15%, se exceder realmente os padrões anteriores, apesar de ser bastante baixa em comparação com o continente americano, dependendo de onde esses votos são aplicados, mesmo alguns milhares podem fazer uma grande diferença", disse McCann.

"É concebível que este grupo, tal como muitas outras pequenas secções do eleitorado, possa fazer a diferença", acrescentou.