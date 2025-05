Harris aceita derrota, mas não cede "na luta pela liberdade, pela justiça e pela dignidade"

PUBLICIDADE

De coração cheio e grata. Foi assim que Kamala Harris se apresentou perante a multidão que a aguardava em frente à Universidade Howard, em Washington. O resultado eleitoral da noite passada não foi o esperado mas a democrata garantiu: “A luz da promessa da América arderá sempre”.

Kamala Harris agradeceu à família, a Joe Biden, ao companheiro de corrida eleitoral, Tim Walz, aos funcionários e voluntários que a acompanharam nas semanas de campanha. Os resultados não deram a a eleição a Harris mas esta garante que se sente "orgulhosa da corrida que fizemos e da forma como a fizemos”.

A democrata confirmou que já tinha telefonado a Donald Trump para felicitá-lo pela vitória da noite passada, reconhecendo dessa forma a derrota. “Temos de aceitar o resultado destas eleições", afirmou. "Quando perdemos uma eleição, aceitamos os resultados. Isso distingue a democracia da monarquia e da tirania", reforçou.

A vice-presidente garantiu ainda que ela e a sua equipa estão empenhados numa "transição pacífica do poder". "Na nossa nação devemos lealdade, não a um presidente ou a um partido, mas à Constituição dos Estados Unidos".

Ainda assim, e apesar de aceitar os resultados eleitorais, Kamala Harris garantiu que não desistirá dos seus valores: "embora aceite esta eleição, não cedo na luta pela liberdade, pela justiça e pela dignidade de todas as pessoas", afirmou.

No final do discurso reconheceu que os resultados podem ter frustrado parte do eleitorado, podendo muitas pessoas sentir "que estamos a entrar num período negro".

"Mas, para o bem de todos nós, espero que não seja esse o caso. Mas o que se passa é o seguinte, América, se assim for, vamos encher o céu com a luz de um brilhante, brilhante de mil milhões de estrelas. A luz do otimismo, da fé, da verdade e do serviço. E que esse trabalho nos guie, mesmo perante os contratempos, em direção à extraordinária promessa dos Estados Unidos da América”, acrescentou Harris.

Trump reconhece "força, profissionalismo e tenacidade" de Harris

Em resposta ao telefone de Kamala Harris, a campanha de Donald Trump afirmou que os dois líderes concordaram "com a importância de unificar o país".

“O presidente Donald J. Trump e a vice-presidente Kamala Harris falaram hoje por telefone e ela felicitou-o pela sua vitória histórica. O presidente Trump reconheceu a força, profissionalismo e tenacidade da vice-presidente Harris durante toda a campanha e ambos os líderes concordaram com a importância de unificar o país”, afirmou o diretor de comunicação da campanha de Trump, Steven Cheung, em comunicado.

Joe Biden felicita Donald Trump e fala amanhã ao país

De acordo com a Casa Branca, também o presidente Joe Biden, felicitou Donald Trump pela vitória, tendo expressado “o seu empenho em assegurar uma transição suave”, numa conversa ao telefone. O ainda presidente norte-americano convidou Trump a encontrar-se com ele na Casa Branca.

Biden irá falar à nação amanhã, para “discutir os resultados eleitorais e a transição”.

De acordo com a mesma comunicação, o presidente norte-americano também falou com Kamala Harris, felicitando-a “pela sua campanha histórica”.

Kamala Harris abraçou o desafio de se tornar a primeira mulher presidente dos EUA após a desistência de Joe Biden para um segundo mandato, dada sua saúde e a idade avançada.

Apesar do entusiasmo vivido durante toda a campanha eleitoral, a candidata acabou por não conseguir transformá-lo em votos. Kamala Harris perdeu em vários estados-chave, nomeadamente os importantes Geórgia e Pensilvânia.

Além disso, e ao contrário do que aconteceu com Hillary Clinton, em 2016, a vice-presidente não conseguiu reunir preferência no voto popular.