A tragédia das inundações climáticas em Espanha em imagens

Passaram doze dias desde que as catastróficas cheias fizeram uma cicatriz lamacenta no leste de Espanha, matando mais de 200 pessoas. Fotografias captadas pela Associated Press.
Os sobreviventes dizem que bastaram 15 minutos para que um canal de drenagem, crucial no desastre, passasse de vazio a transbordante. As casas contíguas canalizaram a água que corria para expandir a sua onda de choque.
As autoridades regionais não conseguiram alertar as pessoas a tempo e, nalguns locais, nem sequer choveu para as pôr de sobreaviso, ampliando o caos.
No rescaldo, as ruas parecem ter sido rebentadas de volta ao período medieval, cobertas por camadas de lama que obscureceram qualquer vislumbre de pavimento ou calçada.
Entretanto, prosseguem as buscas pelos desaparecidos.