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A tragédia das inundações climáticas em Espanha em imagens

Veículos amontoados nas ruas após inundações causadas pela tempestade do final de terça-feira e início de quarta-feira em Alfafar, região de Valência, Espanha, 2 de novembro de 2024
Veículos amontoados nas ruas após inundações causadas pela tempestade do final de terça-feira e início de quarta-feira em Alfafar, região de Valência, Espanha, 2 de novembro de 2024 Direitos de autor  Angel Garcia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Direitos de autor Angel Garcia/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
De Daniel Bellamy com AP
Publicado a Últimas notícias
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Passaram doze dias desde que as catastróficas cheias fizeram uma cicatriz lamacenta no leste de Espanha, matando mais de 200 pessoas. Fotografias captadas pela Associated Press.

Os sobreviventes dizem que bastaram 15 minutos para que um canal de drenagem, crucial no desastre, passasse de vazio a transbordante. As casas contíguas canalizaram a água que corria para expandir a sua onda de choque.

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As autoridades regionais não conseguiram alertar as pessoas a tempo e, nalguns locais, nem sequer choveu para as pôr de sobreaviso, ampliando o caos.

No rescaldo, as ruas parecem ter sido rebentadas de volta ao período medieval, cobertas por camadas de lama que obscureceram qualquer vislumbre de pavimento ou calçada.

Entretanto, prosseguem as buscas pelos desaparecidos.

Uma mulher olha da sua varanda enquanto os veículos ficam presos na rua durante uma inundação em Valência, quarta-feira, 30 de outubro de 2024.
Uma mulher olha da sua varanda enquanto os veículos ficam presos na rua durante uma inundação em Valência, quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Vista geral de uma área afetada por inundações em Chiva, Espanha, sexta-feira, 1 de novembro de 2024.
Vista geral de uma área afetada por inundações em Chiva, Espanha, sexta-feira, 1 de novembro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Um homem está entre carros amontoados numa linha de comboio, em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.
Um homem está entre carros amontoados numa linha de comboio, em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Serviços de emergência removem carros numa área afetada por inundações em Catarroja, Espanha, no domingo, 3 de novembro de 2024.
Serviços de emergência removem carros numa área afetada por inundações em Catarroja, Espanha, no domingo, 3 de novembro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Um homem caminha dentro de um cemitério inundado pelas cheias nos arredores de Valência, Espanha, na sexta-feira, 1 de novembro de 2024, após as cheias na região. (AP Photo/
Um homem caminha dentro de um cemitério inundado pelas cheias nos arredores de Valência, Espanha, na sexta-feira, 1 de novembro de 2024, após as cheias na região. (AP Photo/ Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Pessoas recolhem produtos num supermercado afetado pelas inundações em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.
Pessoas recolhem produtos num supermercado afetado pelas inundações em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Membros da Guardia Civil espanhola transportam o corpo de uma pessoa que morreu durante as inundações em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024.
Membros da Guardia Civil espanhola transportam o corpo de uma pessoa que morreu durante as inundações em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Pessoas limpam lama de uma rua numa área afetada por inundações em Catarroja, Espanha, na segunda-feira, 4 de novembro de 2024.
Pessoas limpam lama de uma rua numa área afetada por inundações em Catarroja, Espanha, na segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Guardas civis caminham num parque de estacionamento coberto inundado para verificar se há corpos nos carros após as inundações em Paiporta, perto de Valência, Espanha.
Guardas civis caminham num parque de estacionamento coberto inundado para verificar se há corpos nos carros após as inundações em Paiporta, perto de Valência, Espanha. Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
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