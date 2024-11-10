A tragédia das inundações climáticas em Espanha em imagens

Os sobreviventes dizem que bastaram 15 minutos para que um canal de drenagem, crucial no desastre, passasse de vazio a transbordante. As casas contíguas canalizaram a água que corria para expandir a sua onda de choque.

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As autoridades regionais não conseguiram alertar as pessoas a tempo e, nalguns locais, nem sequer choveu para as pôr de sobreaviso, ampliando o caos.

No rescaldo, as ruas parecem ter sido rebentadas de volta ao período medieval, cobertas por camadas de lama que obscureceram qualquer vislumbre de pavimento ou calçada.

Entretanto, prosseguem as buscas pelos desaparecidos.

Uma mulher olha da sua varanda enquanto os veículos ficam presos na rua durante uma inundação em Valência, quarta-feira, 30 de outubro de 2024. Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Vista geral de uma área afetada por inundações em Chiva, Espanha, sexta-feira, 1 de novembro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Um homem está entre carros amontoados numa linha de comboio, em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Serviços de emergência removem carros numa área afetada por inundações em Catarroja, Espanha, no domingo, 3 de novembro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Um homem caminha dentro de um cemitério inundado pelas cheias nos arredores de Valência, Espanha, na sexta-feira, 1 de novembro de 2024, após as cheias na região. (AP Photo/ Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Pessoas recolhem produtos num supermercado afetado pelas inundações em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Membros da Guardia Civil espanhola transportam o corpo de uma pessoa que morreu durante as inundações em Valência, Espanha, quinta-feira, 31 de outubro de 2024. Alberto Saiz/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Pessoas limpam lama de uma rua numa área afetada por inundações em Catarroja, Espanha, na segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Manu Fernandez/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.