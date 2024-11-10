A Associated Press declarou o Presidente eleito Donald Trump vencedor no Arizona, no sábado à noite, depois de as atualizações dos votos em Maricopa e noutros condados terem aumentado a sua vantagem global, colocando o estado fora do alcance da vice-presidente Kamala Harris.

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Trump venceu todos os sete campos de batalha presidencial mais disputados, ganhando 312 votos eleitorais, contra 226 de Harris. O número necessário para conquistar a presidência é 270.

Em 2020, o presidente Joe Biden venceu o estado por pouco em relação a Trump, mas ganhou o condado de Maricopa por uma margem de 50 pontos percentuais a 48. No sábado, Trump estava a liderar Harris por 52 a 47.

Com a sua vitória esmagadora sobre a vice-presidente Kamala Harris, Trump conseguiu um regresso que parecia inimaginável depois de as eleições de 2020 terem terminado com os seus apoiantes a invadirem violentamente o Capitólio, depois de ele se ter recusado a aceitar a sua derrota.

Nos anos que se seguiram, Trump foi amplamente responsabilizado pelas perdas republicanas, indiciado quatro vezes, condenado por 34 crimes, considerado como tendo inflacionado os seus ativos num julgamento de fraude civil e considerado responsável por abuso sexual. Ainda enfrenta multas que ultrapassam os 500 milhões de dólares e a perspetiva de pena de prisão.

Mas Trump conseguiu transformar os seus problemas legais num combustível que canalizou a raiva dos eleitores. Aproveitou o descontentamento generalizado em relação ao rumo de um país fustigado por anos de inflação elevada. E falou a uma nova geração - utilizando podcasts e redes sociais - para dizer àqueles que se sentiam esquecidos que partilhava o seu desdém pelo status quo.

E fê-lo enquanto sobrevivia a duas tentativas de assassinato e a uma substituição tardia do candidato pelos democratas.