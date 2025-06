Guimarães vai ser a Capital Europeia Verde de 2026

PUBLICIDADE

Guimarães será a capital verde Europeia em 2026, vencendo o concurso das Cidades Verdes Europeias 2026 que decorreu em Valência, Espanha.

Segundo a Comissão Europeia, a cidade destacou-se pelo seu compromisso continuo pelo desenvolvimento sustentável, com resultados notáveis nos parâmetros avaliados: "qualidade do ar, ruído, água, biodiversidade, áreas verdes e uso do solo, resíduos e economia circular, alterações climáticas: mitigação e alterações climáticas: adaptação".

De acordo com o júri, Guimarães demonstrou uma visão que conjuga cidadãos, a academia e o setor privado. A marca do município vimaranense One Planet City foi também elogiada pela sua abordagem que combina a ciência com o ordenamento local.

Guimarães venceu em competicão contra as cidades de Heilbronn, na Alemanha, e Klagenfurt, na Áustria. Fora da competição principal, Águeda também se destacou por ter conquistado o Folha Verde Europeia, em conjunto com a cidade de Vaasa, na Finlândia.

O município de Guimarães receberá um prémio no valor de 600 mil euros, destinada a contribuir para o aumento da sustentabilidade ambiental, enquanto que Águeda receberá 200 mil.

De acordo com o Mais Guimarães, o presidente da Câmara de Guimarães, Domingos Bragança, agradeceu toda a comunidade vimaranense, que considerou importante "neste sucesso pelo envolvimento que demonstraram, e todos serão fundamentais para que 2026 seja mais um grande momento de celebração coletiva para Guimarães”.

Saudou também Águeda e acrescentou que "Não há política que vença se não tiver a comunidade a caminhar, rumo à sustentabilidade, em conjunto".

O prémio Cidade Verde Europeia foi lançado em 2010 pela Comissão Europeia com o objetivo de encorajar as cidades tornarem-se mais verdes, limpas e sustentáveis.

O prémio Folha Verde destina-se ao reconhecimento dos esforços de cidades mais pequenas, que tenham entre 20 a 100 mil habitantes.