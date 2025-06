Médio da Fiorentina caiu inanimado no relvado durante jogo com o Inter

PUBLICIDADE

Foi ao minuto 17 da primeira parte que a Fiorentina e o Inter interromperam a partida da Serie A no domingo. Edoardo Bove, médio de 22 anos da Fiorentina, caiu inconsciente no relvado.

O alarme foi dado de imediato: Danilo Cataldi socorreu o companheiro de equipa, colocando a mão na boca para lhe mover a língua e assim evitar o bloqueio das vias respiratórias, enquanto os outros jogadores, do campo e das bancadas, se apressavam a acelerar a chegada de ajuda. Quatro minutos mais tarde, o jovem médio, que chegou a Florença no verão vindo da Roma, foi levado de urgência para o hospital Careggi, para consternação dos 22.000 espectadores que se tinham deslocado ao Estádio Artemio Franchi e para desespero dos jogadores em campo. O jogo foi suspenso imediatamente após o incidente.

Algumas horas mais tarde, uma nota do clube informava que "o futebolista chegou estável do ponto de vista hemodinâmico à sala de emergência e os primeiros exames cardiológicos e neurológicos efetuados excluíram lesões agudas do sistema nervoso central e do sistema cardiorrespiratório". Bove recuperou a consciência e foi submetido a uma série de exames antes de ser internado nos cuidados intensivos.

Esta segunda-feira de manhã, Bove acordou, já não está entubado e estará alegadamente lúcido e capaz de responder a perguntas.

À espera de novos exames

Bove será agora submetido a novos exames para se compreender melhor o que causou o problema de saúde. Espera-se um novo boletim médico sobre o seu estado ao fim do dia, enquanto são realizadas análises mais aprofundadas para descobrir possíveis causas cardiovasculares e neurológicas.

Nas últimas horas, não faltaram manifestações de afeto e proximidade para com o médio. A sua noiva, amigos e pais juntaram-se imediatamente a ele no hospital Careggi. Pouco depois, partiu o autocarro dos companheiros de equipa da Fiorentina, do treinador Raffaele Palladino e da direção do clube.

Vários adeptos concentraram-se também na frente do hospital e afixaram uma faixa na parede do parque de estacionamento com os dizeres "Forza Edoardo, Firenze è con te" ["Força Edoardo, Florença está contigo"]. Dezenas de outras pessoas publicaram mensagens de apoio nas redes sociais, incluindo antigos colegas de equipa e adversários de Bove.

O episódio voltou a envolver uma cidade já marcada pela tragédia: em 1981, o médio Giancarlo Antognoni arriscou a morte em campo após uma colisão em jogo, enquanto em 2018 o capitão Davide Astori perdeu a vida devido a doença na noite anterior a um jogo da liga.

E a memória de Joe Barone, o diretor-geral da Fiorentina que morreu subitamente em março deste ano, aos 58 anos, continua viva. Agora, a cidade reúne-se em torno de um dos que ajudaram a equipa a chegar ao topo da tabela de classificação.