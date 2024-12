O Presidente francês Emmanuel Macron arrebata uma vitória simbólica das garras da derrota política numa magnífica cerimónia de reabertura que mistura o político e o sagrado.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, regressou de forma impressionante à cena mundial, utilizando a reabertura da Catedral de Notre-Dame como uma oportunidade para mediar conversações entre Volodymyr Zelenskyy, da Ucrânia, e o Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, num cenário que eclipsou outros líderes europeus.

A cerimónia ocorreu no final de uma semana difícil para o Presidente francês, após o colapso do governo, que deixou o país sem rumo.

Dois dias antes da cerimónia, Macron prometeu cumprir os restantes 30 meses do seu mandato como Presidente, apesar dos apelos à sua demissão.

Na sexta-feira, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a negociação de um acordo comercial entre a UE e os países do Mercosul. A França - e Macron pessoalmente - opuseram-se fortemente ao acordo, e o momento do anúncio pareceu enfatizar a perda de influência do país na condução da UE.

Até o tempo parecia pouco auspicioso, com um concerto previsto para ser realizado na esplanada em frente à catedral a ser pré-gravado devido ao vento tempestuoso.

Mas Macron fez do evento um golpe de mestre da diplomacia cultural ao convidar Trump e Zelensky para uma reunião trilateral no Eliseu, à tarde, antes da cerimónia principal.

Com fotografias de Trump e Macron a abraçarem-se e a apertarem as mãos várias vezes nos degraus do palácio presidencial francês, Trump recebeu também uma guarda de honra completa, apesar de ainda não estar em funções.

O Presidente francês Emmanuel Macron dá as boas-vindas ao Presidente eleito Donald Trump à chegada ao Palácio do Eliseu AP Photo

Dado o receio de Kiev relativamente à afirmação de Trump de que poderia acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas - e as potenciais concessões à Rússia que isso poderia implicar - a reunião teria sido útil para Zelenskyy. O Presidente da Comissão Europeia agradeceu a Trump a sua "determinação inabalável" e descreveu as conversações como "boas e produtivas".

O encontro também deu a Macron a vantagem de ser o primeiro a chegar a uma segunda presidência de Trump. A viagem foi a primeira incursão internacional de Trump desde que ganhou as eleições no mês passado. Elon Musk, a escolha de Trump para o seu recém-criado "Departamento de Eficiência Governamental", também foi convidado para a cerimónia.

Embora tenham estado presentes cerca de 50 outros líderes mundiais, incluindo a italiana Giorgia Meloni, a maioria dos países foi representada por chefes de cerimónia e não por chefes políticos.

O chanceler alemão Olaf Scholz não estava entre os presentes, mas o presidente do país, Frank-Walter Steinmeier, compareceu. Von der Leyen estava de regresso das negociações do Mercosul em Montevideu, mas a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, esteve presente.

O presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, esteve presente, o que fez com que as atenções diplomáticas se centrassem em Macron e Trump, que se sentou entre o presidente francês e a sua mulher na primeira fila da catedral.

O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, conversa com o Presidente francês, Emmanuel Macron, na Catedral de Notre Dame Ludovic Marin/AP

O regime de Assad na Síria estava a desintegrar-se durante as conversações do Eliseu e a cerimónia.

"Parece que o mundo está a ficar um pouco louco neste momento e vamos falar sobre isso", disse Trump aos jornalistas, enquanto se preparava para se sentar para as conversações com Macron, reforçando a noção de que serão os dois a atuar como os principais interlocutores ocidentais.

Macron aproveitou a tradição da utilização da catedral de Notre-Dame para cerimónias que misturam o poder político com a religião. O Presidente francês descreveu a catedral, onde Napoleão se coroou imperador, como uma "metáfora da vida da nação".

Os desafios da formação de um novo governo e da superação dos problemas económicos da França continuam a ser espinhosos e intratáveis, mas a imagem apresentada por Macron em Notre-Dame perdurará.