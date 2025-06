Presidente sul-coreano nega acusações de rebelião

PUBLICIDADE

O Presidente da Coreia do Sul defendeu o seu decreto de lei-marcial como um ato de governação e negou as acusações de rebelião, rejeitando as tentativas de destituição da oposição contra ele e as investigações sobre a medida da semana passada.

A declaração televisiva de Yoon Suk Yeol foi feita horas antes de o Partido Democrático, principal partido da oposição liberal, apresentar uma nova moção de destituição contra Yoon. O partido da oposição tenciona submeter a moção a votação no próximo sábado.

A sua anterior tentativa de destituição de Yoon fracassou no sábado passado, com os deputados do partido no poder a boicotarem a votação na Assembleia Nacional.

A declaração de lei-marcial de Yoon, a 3 de dezembro, a primeira do género em mais de 40 anos na Coreia do Sul, gerou um caos político e grandes protestos que apelaram à sua destituição. O decreto levou centenas de tropas armadas a tentar cercar o parlamento e a invadir a comissão eleitoral, embora não tenha havido violência ou feridos graves, e Yoon foi forçado a levantá-lo cerca de seis horas mais tarde.

“Lutarei até ao fim para impedir que as forças e os grupos criminosos responsáveis pela paralisação do governo do país e pela perturbação da ordem constitucional da nação ameacem o futuro da República da Coreia”, afirmou Yoon.

Yoon, um conservador, disse que a introdução da lei-marcial tinha como objetivo lançar um aviso ao principal partido liberal da oposição, o Partido Democrático, que, segundo ele, tem estado a paralisar os assuntos do Estado e a destruir a ordem constitucional do país. Segundo Yoon, o destacamento de menos de 300 soldados para a Assembleia Nacional foi concebido para manter a ordem e não para a dissolver ou paralisar.

Yoon apelidou o Partido Democrata de “monstro” e de “forças anti-estatais”, que, segundo ele, tentou repetidamente utilizar o seu poder legislativo para destituir altos funcionários, prejudicar as propostas de orçamento do governo e simpatizar com a Coreia do Norte.

“A oposição está agora a fazer uma dança de faca do caos, alegando que a declaração da lei-marcial constitui um ato de rebelião. Mas será que foi mesmo?” disse Yoon.

Yoon afirmou que o seu decreto de lei-marcial foi um ato de governação que não pode ser objeto de investigações e não constitui uma rebelião.

A declaração de Yoon foi vista como uma reviravolta em relação à sua posição anterior. No passado sábado, Yoon pediu desculpa pelo decreto da lei-marcial, afirmando que não se eximia à responsabilidade legal ou política pelo mesmo. Disse que deixaria ao seu partido a tarefa de traçar um rumo para a turbulência política do país, “incluindo assuntos relacionados com o meu mandato”.