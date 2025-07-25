Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Tailândia declara lei marcial em distritos fronteiriços devido ao agravamento do conflito com o Camboja

Uma loja de conveniência numa estação de serviço fica danificada depois de o Camboja ter disparado projécteis de artilharia na província de Sisaket, na Tailândia, a 25 de julho de 2025
Uma loja de conveniência numa estação de serviço fica danificada depois de o Camboja ter disparado projécteis de artilharia na província de Sisaket, na Tailândia, a 25 de julho de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Os combates começaram na quinta-feira de manhã, perto do antigo templo de Ta Muen Thom, junto à fronteira entre a província tailandesa de Surin e a província cambojana de Oddar Meanchey.

A Tailândia declarou, esta sexta-feira, a lei marcial em oito distritos que fazem fronteira com o Camboja, numa altura em que o conflito entre os dois vizinhos continua a agravar-se.

"A lei marcial entrou em vigor em sete distritos de Chanthaburi e num distrito de Trat", declarou o comandante do Comando de Defesa das Fronteiras, Apichart Sapprasert, em comunicado.

A declaração foi feita para salvaguardar a soberania nacional, a integridade territorial e as vidas e os bens dos cidadãos tailandeses, refere ainda o comunicado.

As relações entre a Tailândia e o Camboja atingiram o seu ponto mais baixo em mais de uma década, com ambas as partes a trocarem tiros e ataques aéreos desde quinta-feira e milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira a afastarem-se da zona de conflito.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciou que iria realizar uma reunião de emergência para discutir a escalada da crise ainda na sexta-feira.

Residentes tailandeses que fugiram das suas casas após confrontos entre soldados tailandeses e cambojanos descansam num centro de evacuação , a 25 de julho de 2025
Residentes tailandeses que fugiram das suas casas após confrontos entre soldados tailandeses e cambojanos descansam num centro de evacuação , a 25 de julho de 2025 AP Photo/Sakchai Lalit

Mais de 58.000 pessoas fugiram das suas casas em quatro províncias fronteiriças tailandesas afetadas e procuraram refúgio em abrigos temporários, informou o Ministério da Saúde tailandês na sexta-feira.

Entretanto, as autoridades locais do Camboja afirmaram que mais de 4.000 pessoas foram retiradas de zonas próximas da fronteira.

As duas partes dispararam armas ligeiras, artilharia e foguetes uma contra a outra, o que, segundo a Tailândia, matou um soldado tailandês e 13 civis e feriu pelo menos 14 soldados e 32 civis.

O Camboja registou a sua primeira morte na sequência dos combates de sexta-feira.

A Tailândia também lançou ataques aéreos contra o Camboja, alegadamente envolvendo um dos seus seis caças F-16 de fabrico americano.

Um veículo militar cambojano transporta um lançador de foguetes na província de Oddar Meanchey, a 25 de julho de 2025.
Um veículo militar cambojano transporta um lançador de foguetes na província de Oddar Meanchey, a 25 de julho de 2025. AP Photo

Os combates começaram na manhã de quinta-feira, perto do antigo templo de Ta Muen Thom, junto à fronteira entre a província tailandesa de Surin e a província cambojana de Oddar Meanchey.

Este episódio surge após meses de tensões acrescidas entre os vizinhos, na sequência da morte de um soldado cambojano numa escaramuça fronteiriça em maio.

O exército tailandês afirmou que seis soldados cambojanos armados abriram fogo perto de um dos seus postos militares na quinta-feira, enquanto o Camboja culpou a Tailândia de ter provocado os últimos confrontos.

Numa declaração publicada na quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Camboja disse que "condena nos termos mais fortes possíveis este ato imprudente e hostil da Tailândia", instando o seu vizinho a cessar as hostilidades.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia também emitiu uma mensagem semelhante, na qual encorajava o Camboja a pôr termo ao conflito.

"O Governo real tailandês apela ao Camboja para que assuma a responsabilidade pelos incidentes ocorridos, cesse os ataques contra alvos civis e militares, e ponha termo a todas as ações que violem a soberania da Tailândia", afirmou.

Tanto o Camboja como a Tailândia reduziram as suas relações diplomáticas desde quarta-feira, tendo o Camboja retirado o seu pessoal diplomático e expulsado o embaixador tailandês na quinta-feira.

A Tailândia selou também todos os pontos de passagem da fronteira terrestre com o Camboja, na sequência da explosão de uma mina terrestre na quarta-feira, que feriu cinco soldados tailandeses, um dos quais perdeu uma perna.

Cambojanos fazem fila para receber doações enquanto se refugiam em Wat Tham Kambar, a 25 de julho de 2025.
Cambojanos fazem fila para receber doações enquanto se refugiam em Wat Tham Kambar, a 25 de julho de 2025. AP Photo

As autoridades tailandesas alegam que as tropas cambojanas colocaram recentemente minas em zonas anteriormente seguras, algo que o Camboja rejeita veementemente, afirmando que se trata de uma herança de antigas guerras e tumultos.

A Tailândia também teve consequências políticas importantes, tendo a antiga primeira-ministra Paetongtarn Shinawatra sido suspensa do cargo no mês passado, depois de ter feito o que os críticos consideraram ser um comentário depreciativo sobre as forças armadas do seu país numa chamada telefónica para o antigo primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen, que divulgou uma gravação da mesma.

A disputa fronteiriça entre os dois países começou há mais de um século, após o fim da ocupação francesa do Camboja.

