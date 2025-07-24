A Tailândia e o Camboja trocaram tiros na sua fronteira na quinta-feira, numa escalada acentuada de um conflito que já matou pelo menos nove civis.

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Ambas as nações acusam-se mutuamente de terem iniciado os confrontos militares e, desde quarta-feira, baixaram o nível das suas relações diplomáticas. A Tailândia selou também todos os pontos de passagem da fronteira terrestre com o Camboja.

As relações entre os vizinhos do Sudeste Asiático deterioraram-se fortemente desde um confronto armado em maio que matou um soldado cambojano. As paixões nacionalistas de ambos os lados inflamaram ainda mais a situação.

O exército tailandês afirmou que o maior número de vítimas ocorreu na província de Si Sa Ket, onde seis pessoas foram mortas depois de terem sido disparados tiros numa estação de serviço. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas em três províncias fronteiriças.

O exército tailandês disse ter lançado ataques aéreos na quinta-feira contra alvos militares terrestres no Camboja, enquanto o Ministério da Defesa cambojano disse que os jatos tailandeses lançaram bombas numa estrada perto do antigo templo de Preah Vihear.

Ambos os governos afirmam que têm de responder às ações do outro

Estão a decorrer confrontos em pelo menos seis zonas ao longo da fronteira, informou o porta-voz do Ministério da Defesa tailandês, Surasant Kongsiri. O primeiro confronto, na manhã de quinta-feira, ocorreu numa área perto do antigo templo Ta Muen Thom, ao longo da fronteira entre a província tailandesa de Surin e a província cambojana de Oddar Meanchey.

Um vídeo transmitido em direto do lado tailandês mostrava pessoas a fugir das suas casas e a esconderem-se num bunker de betão na manhã de quinta-feira, quando soaram as explosões.

Para além da vítima mortal, três outros civis, incluindo um rapaz de 5 anos, ficaram gravemente feridos quando o Camboja disparou tiros contra uma zona residencial, disse Surasant.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia afirmou que o Camboja atacou instalações militares e não militares, incluindo um hospital.

"O Governo Real da Tailândia apela ao Camboja para que assuma a responsabilidade pelos incidentes ocorridos, cesse os ataques contra alvos civis e militares e ponha termo a todas as acções que violem a soberania da Tailândia. O governo tailandês está preparado para intensificar as suas medidas de auto-defesa se o Camboja persistir no seu ataque armado e nas violações da soberania da Tailândia, em conformidade com o direito e os princípios internacionais", declarou Nikorndej Balankura, porta-voz do ministério.

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, afirmou que o seu país sempre manteve uma posição de resolução pacífica dos problemas, mas “não temos outra alternativa senão responder com a força armada contra a agressão armada”.

Embaixadores são retirados e as fronteiras encerradas

Na quinta-feira, o Camboja declarou que estava a reduzir as relações diplomáticas com a Tailândia para o seu nível mais baixo, expulsando o embaixador tailandês e retirando todo o pessoal cambojano da sua embaixada em Banguecoque. Esta medida foi tomada em resposta ao facto de a Tailândia ter retirado o seu embaixador e expulsado o embaixador cambojano na quarta-feira, em protesto contra a explosão de uma mina terrestre que feriu cinco soldados tailandeses.

O exército tailandês disse que as suas forças ouviram um veículo aéreo não tripulado antes de verem seis soldados cambojanos armados a aproximarem-se da estação da Tailândia. Os soldados tailandeses tentaram gritar com eles para acalmar a situação, mas os cambojanos começaram a disparar.

O Ministério da Defesa do Camboja também afirmou que a Tailândia utilizou primeiro um drone antes de abrir fogo e que o Camboja “actuou estritamente dentro dos limites da autodefesa, respondendo a uma incursão não provocada das tropas tailandesas que violou a nossa integridade territorial”.

A embaixada tailandesa em Phnom Penh publicou no Facebook que havia confrontos em várias zonas fronteiriças que poderiam continuar a agravar-se. Apelou aos cidadãos tailandeses no Camboja para que abandonassem o país, se possível, e aconselhou outras pessoas a não viajarem para o Camboja, a menos que seja absolutamente necessário.

Na quarta-feira, a explosão de uma mina terrestre perto da fronteira feriu cinco soldados tailandeses, um dos quais perdeu uma perna. Uma semana antes, uma mina terrestre explodiu numa outra zona contestada e feriu três soldados tailandeses quando um deles pisou a mina e perdeu um pé.

As autoridades tailandesas alegaram que as minas foram colocadas recentemente ao longo de caminhos que, por acordo mútuo, deveriam ser seguros. Afirmaram que as minas eram de fabrico russo e que não eram do tipo utilizado pelas forças armadas tailandesas. O Camboja rejeitou as afirmações da Tailândia como “acusações infundadas”, salientando que muitas minas não deflagradas e outros engenhos explosivos são um legado das guerras e distúrbios do século XX.

O diferendo fronteiriço provocou também repercussões políticas na Tailândia, cujo primeiro-ministro foi suspenso do cargo para ser investigado por eventuais violações da ética nesta matéria.

Os diferendos fronteiriços são questões de longa data que têm causado tensões periódicas entre os países. Os conflitos mais proeminentes e violentos ocorreram em torno do templo de Preah Vihear, com mil anos de idade.

Em 1962, o Tribunal Internacional de Justiça reconheceu a soberania do Camboja sobre a área do templo, numa decisão que se tornou um grande fator de irritação nas relações entre os dois países.

O Camboja voltou a recorrer ao tribunal em 2011, na sequência de vários confrontos militares que mataram cerca de 20 pessoas. O tribunal reafirmou a decisão em 2013, uma decisão que continua a afetar a Tailândia.