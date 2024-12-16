Julgamento do homicídio de Samuel Paty: aguardam-se as alegações finais

PUBLICIDADE

Seis semanas após o início do julgamento, o Ministério Público deverá apresentar as alegações finais contra os oito arguidos envolvidos no assassinato do Professor Samuel Paty, em 16 de outubro de 2020, quando este saía da sua escola em Conflans-Sainte-Honorine.

Os procuradores do Ministério Público deverão apresentar as suas alegações finais ao longo do dia de segunda-feira.

Naïm Boudaoud e Azim Epsirkhanov

Dois homens, Naïm Boudaoud e Azim Epsirkhanov, que eram amigos do assassino de Samuel Paty, o islamista radical checheno Abdoullakh Anzorov, de 18 anos, enfrentam a pena mais severa de todas, a prisão perpétua.

O primeiro, Boudaoud, de 22 anos, terá conduzido Anzorov à escola secundária de Conflans-Sainte-Honorine. O segundo, Epsirkhanov, de 23 anos, terá ajudado Anzarov a obter armas. Os dois alegados cúmplices afirmam não ter conhecimento das intenções do seu amigo e proclamaram constantemente a sua inocência durante a audiência.

Na quinta-feira, o Tribunal Especial de Paris propôs que o caso fosse reclassificado como "conspiração terrorista criminosa" - um crime punível com 30 anos de prisão - enquanto até então o crime de cumplicidade em assassínio terrorista não tinha sido mantido. No que diz respeito à defesa dos dois arguidos, os seus advogados propõem que sejam reclassificados como "conspiração criminosa" de direito comum, uma infração punível com 10 anos de prisão.

Abdelhakim Sefrioui e Brahim Chnina

Os outros seis suspeitos são todos acusados de conspiração terrorista criminosa.

O islamista Abdelhakim Sefrioui, de 65 anos e fundador da associação pró-Hamas "Collectif Cheikh-Yassine", dissolvida em outubro de 2020, e Brahim Chnina, de 52 anos, são acusados de contribuir "para a preparação e distribuição de vídeos que apresentam informações falsas ou distorcidas destinadas a suscitar o ódio" contra Samuel Paty.

Brahim Chnina, o pai da aluna que mentiu e acusou Samuel Paty de discriminar os alunos muçulmanos durante uma aula sobre liberdade de expressão, apesar de ela não ter assistido à aula e de Samuel Paty não ter discriminado os alunos, admitiu durante a audição que o que fez foi "irreparável e imperdoável".

Embora o inquérito tenha revelado que Abdullakh Anzorov teve conhecimento da controvérsia em torno de Samuel Paty através das mensagens e do vídeo publicados por Brahim Chnina em 7 e 8 de outubro, não há provas de que tenha visto o vídeo publicado por Abdelhakim Sefrioui em 12 de outubro. O vídeo de Brahim China referia-se a um "professor desonesto" que tinha cometido um ato"desprezível".

O tribunal pode considerar estes dois arguidos culpados da infração de associação de malfeitores de direito comunm ou de incitamento ao terrorismo, agravada pela utilização de um serviço de comunicação em linha, infração punível com 7 anos de prisão e uma multa de 100 mil euros.

Yusuf Cinar, Ismaël Gamaev, Louqmane Ingar e Priscilla Mangel

A acusação apresenta os outros quatro arguidos, quatro homens de 22 anos, Yusuf Cinar, Ismaël Gamaev, Louqmane Ingar, e a única mulher envolvida no caso Paty, Priscilla Mangel, de 36 anos, como membros da"jihadosfera". Nas redes sociais, rodeavam-se de Abdoullakh Anzorov. O tribunal pode considerá-los culpados de conspiração terrorista. Todos eles, com exceção de Ismaël Gamaev, negaram qualquer envolvimento no assassinato do professor.

O tribunal pode também considerá-los culpados de incitamento ao terrorismo ou de apologia do terrorismo, uma infração punível com 7 anos de prisão e uma multa de 100 mil euros.

Abdoullakh Anzorov estava ligado à organização HTC que derrubou o regime de Bashar al-Assad

O assassino do professor de História e Geografia tinha ligações com a organização que derrubou o regime de Bashar al-Assad na Síria, Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Mohammed al-Joulani, o líder deste grupo, esteve à frente da ofensiva na Síria que levou à queda do regime de Bashar al-Assad na noite de sábado 7 para domingo 8 de dezembro.

Abdoullakh Anzorov, Ismaël Gamaev e Louqmane Ingar estavam ligados a pelo menos um dos seus membros, Farrouk Faizimtov. Faizimtov, que tinha 24 anos na altura do assassinato de Samuel Paty, realizava atividades de propaganda a partir de Idlib, na Síria, o local de nascimento do HTS.

Faizimtov é suspeito de ter publicado um vídeo no Instagram em 13 de setembro de 2020, um mês antes do assassinato, visando a França após a publicação de uma caricatura do profeta. No dia da decapitação, 16 de outubro, Anzarov trocou mensagens com ele e enviou-lhe uma fotografia. Anzarov tinha escrito comentários elogiosos no Snapchat sobre o HTS, que descreveu como "o melhor grupo atual para se juntar" para liderar "a verdadeira Jihad".

Anzarov foi rapidamente morto a tiro pela polícia que tentou neutralizá-lo logo após o assassinato de Samuel Paty.