Filas para ajuda de Natal expõem pobreza crescente na Noruega

Cada da vez mais noruegueses enfrentam o aumento dos cenários de pobreza.

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O impacto é visível nas longas filas de espera para a ajuda de Natal do Exército de Salvação norueguês.

De acordo com índice de pobreza do país, um em cada cinco noruegueses apresenta dificuldade em sobreviver.

Esta semana, o Exército de Salvação vai distribuir caixas com comida de Natal a 1400 famílias norueguesas.

Tone Rose é uma das pessoas que chegou para procurar ajuda, algo que nunca imaginou.

“Nunca pensei que viria a ser alguém que precisasse de ajuda desta forma, por isso, para mim, foi de facto um longo caminho a percorrer", afirmou, explicando como é algo que se tornou doloroso para si.

Exército de Salvação da Noruega pede mais apoios

Depois de anos de inflação dos preços, mais pessoas estão a recorrer ao Exército da Salvação em busca de ajuda, sendo que a maioria destas pessoas já também recebe benefícios da Administração Norueguesa do Trabalho e Bem-Estar Social.

Ajudas que parecem ser insuficientes perante o aumento de casos, com a organização a pedir mais apoios por parte do governo norueguês.

“As taxas do nível de subsistência são excessivamente baixas, e nós vemos isso. As nossas filas de espera estão a aumentar e há muito mais pessoas a precisar de ajuda. Por isso, o apelo à ação é para que as taxas de assistência social sejam aumentadas", afirmou Elin Westby Herikstad, diretora-adjunta dos Serviços Sociais do Exército de Salvação.

As dificuldades financeiras durante o Natal deste ano são especialmente notórias nas famílias com crianças.

No início deste ano, o Instituto Nacional de Investigação do Consumidor da Noruega publicou um relatório que concluiu que a assistência social deve ser aumentada.