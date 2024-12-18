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Filas para ajuda de Natal expõem pobreza crescente na Noruega

Filas para ajuda de Natal expõem pobreza crescente na Noruega
Filas para ajuda de Natal expõem pobreza crescente na Noruega Direitos de autor  Reprodução EBU
Direitos de autor Reprodução EBU
De Euronews
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Pedidos de ajuda junto do Exército de Salvação têm aumentado, com organização a pedir mais apoios por parte do governo.

Cada da vez mais noruegueses enfrentam o aumento dos cenários de pobreza.

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O impacto é visível nas longas filas de espera para a ajuda de Natal do Exército de Salvação norueguês.

De acordo com índice de pobreza do país, um em cada cinco noruegueses apresenta dificuldade em sobreviver.

Esta semana, o Exército de Salvação vai distribuir caixas com comida de Natal a 1400 famílias norueguesas.

Tone Rose é uma das pessoas que chegou para procurar ajuda, algo que nunca imaginou.

“Nunca pensei que viria a ser alguém que precisasse de ajuda desta forma, por isso, para mim, foi de facto um longo caminho a percorrer", afirmou, explicando como é algo que se tornou doloroso para si.

Exército de Salvação da Noruega pede mais apoios

Depois de anos de inflação dos preços, mais pessoas estão a recorrer ao Exército da Salvação em busca de ajuda, sendo que a maioria destas pessoas já também recebe benefícios da Administração Norueguesa do Trabalho e Bem-Estar Social.

Ajudas que parecem ser insuficientes perante o aumento de casos, com a organização a pedir mais apoios por parte do governo norueguês.

“As taxas do nível de subsistência são excessivamente baixas, e nós vemos isso. As nossas filas de espera estão a aumentar e há muito mais pessoas a precisar de ajuda. Por isso, o apelo à ação é para que as taxas de assistência social sejam aumentadas", afirmou Elin Westby Herikstad, diretora-adjunta dos Serviços Sociais do Exército de Salvação.

As dificuldades financeiras durante o Natal deste ano são especialmente notórias nas famílias com crianças.

No início deste ano, o Instituto Nacional de Investigação do Consumidor da Noruega publicou um relatório que concluiu que a assistência social deve ser aumentada.

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