A Noruega vai introduzir controlos temporários nas suas fronteiras com outros países da Europa Ocidental depois de a agência de segurança nacional ter aumentado o nível de ameaça terrorista.

Os controlos aplicar-se-ão até 22 de outubro, de acordo com um comunicado da polícia, que refere "um quadro de ameaça difícil".

A medida surge na sequência do anúncio feito a 8 de outubro pela agência de segurança, PST, de que estava a aumentar o nível de ameaça da Noruega de "moderado" para "elevado", o segundo nível mais elevado de uma escala de cinco níveis.

A PST assinalou um aumento da ameaça contra alvos judeus e israelitas em particular.

A Noruega não é membro da União Europeia, mas o país faz parte do espaço Schengen, o que permite viajar sem ter de verificar a identidade europeia. Tem fronteiras terrestres com a Suécia e a Finlândia, membros da UE e do espaço Schengen.

O espaço Schengen sem fronteiras permite que mais de 425 milhões de cidadãos da UE, bem como cidadãos de países terceiros que residem ou visitam a UE, circulem livremente entre os Estados-Membros para fins de turismo, estudo ou negócios, sem restrições.

Esta liberdade de circulação permite aos cidadãos da UE viajar, trabalhar e viver em qualquer país da UE sem necessidade de autorizações especiais.

A maioria dos países da UE faz parte do espaço Schengen, com exceção de Chipre e da Irlanda. A Bulgária e a Roménia aderiram ao espaço Schengen para as viagens internas por via aérea e marítima em março de 2024.

No entanto, os controlos nas fronteiras terrestres ainda estão em vigor, com discussões sobre a sua remoção a prosseguir este ano.

Em setembro, a Alemanha reintroduziu os controlos fronteiriços durante seis meses em todos os pontos de passagem terrestres das suas nove fronteiras, a fim de reduzir a migração e combater a criminalidade.

A ministra do Interior, Nancy Faeser, afirmou que o objetivo era "proteger contra os graves perigos colocados pelo terrorismo islâmico e pela criminalidade grave".

A polícia norueguesa afirmou que os novos controlos não implicarão que todos os viajantes sejam controlados e que não há razão para esperar atrasos nos postos fronteiriços.