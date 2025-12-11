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Maria Corina Machado, galardoada com o Prémio Nobel da Paz, reage à multidão reunida em baixo, no Grand Hotel, em Oslo
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Vídeo. Venezuela: Galardoada com o Nobel, María Corina Machado saúda multidões em Oslo após meses escondida

Últimas notícias:

Maria Corina Machado, líder da oposição venezuelana e galardoada com o Prémio Nobel da Paz, chegou esta quinta-feira para saudar uma multidão da varanda de um hotel no centro de Oslo.

Líder da oposição venezuelana e galardoada com o Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado saudou multidões a partir da varanda de um hotel no centro de Oslo, após chegar à Noruega.

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Machado, que terá deixado a Venezuela de barco, apareceu no Grand Hotel pouco antes das 2h30 locais.

Falhou a cerimónia de entrega do prémio de quarta-feira, onde a filha recebeu o galardão em seu nome, o que suscitou reações diversas no país.

A cerimónia em Oslo incluiu relatos de abusos de direitos humanos documentados na Venezuela.

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