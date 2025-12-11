Vídeo. Venezuela: Galardoada com o Nobel, María Corina Machado saúda multidões em Oslo após meses escondida

Líder da oposição venezuelana e galardoada com o Prémio Nobel da Paz, María Corina Machado saudou multidões a partir da varanda de um hotel no centro de Oslo, após chegar à Noruega.
Machado, que terá deixado a Venezuela de barco, apareceu no Grand Hotel pouco antes das 2h30 locais.
Falhou a cerimónia de entrega do prémio de quarta-feira, onde a filha recebeu o galardão em seu nome, o que suscitou reações diversas no país.
A cerimónia em Oslo incluiu relatos de abusos de direitos humanos documentados na Venezuela.