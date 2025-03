"A educação não protege contra a radicalização", diz especialista

A formação educativa, por si só, não é suficiente para evitar a radicalização, afirma a consultora antiterrorismo Rebecca Schönenbach. Isto também é evidente no caso do suspeito de ter cometido o crime em Magdeburgo.

Um automóvel levou à frente dezenas de pessoas que estavam num mercado de Natal em Magdeburgo. Pelo menos cinco morreram e mais de 200 ficaram feridas. O presumível autor do crime foi detido. Trata-se de Taleb A., um médico nascido na Arábia Saudita que vive na Alemanha desde 2006.

A fim de evitar a radicalização, as medidas de prevenção e educação são repetidamente discutidas. A consultora antiterrorismo Rebecca Schönenbach escreve no X:

"A educação não impede a radicalização [...]".

A Euronews perguntou-lhe o que queria dizer com isto?

"É possível encontrar pessoas com um bom nível de educação em grupos terroristas organizados; historicamente, grupos como o islamista Hizb ut Tahrir, que é proibido na Alemanha, fizeram-se anunciar em universidades. Organizações terroristas radicais de esquerda, como a FPLP ["Frente Popular para a Libertação da Palestina"], classificada como organização terrorista na UE, também recrutam no meio estudantil, o que também é evidente nas universidades alemãs desde 7 de outubro de 2023. Com estes exemplos, gostaria de salientar que a educação não impede automaticamente a radicalização, pelo que os programas educativos, por si só, não são suficientes como medida preventiva".

As declarações radicais de Talib A.

No caso de Talib A., é agora claro que ele partilhava ideias islamofóbicas na Internet há anos e simpatizava com a Alternativa para a Alemanha (AfD). Talib A. queria criar uma academia para ex-muçulmanos com a AfD e, de acordo com vários meios de comunicação social, afirmou: "Quem mais luta contra o Islão na Alemanha?"

De acordo com vários meios de comunicação social, as autoridades alemãs já tinham recebido avisos da Arábia Saudita sobre Talib A.

Taleb A. era sobretudo ativo no X (antigo Twitter). Na plataforma, anunciou uma retaliação contra o Estado alemão. "Garanto-vos que a vingança chegará a 100 por cento em breve. Mesmo que isso me custe a vida". Acusou o Estado alemão de islamização e também publicou em junho: "Precisamos da AfD para proteger a polícia de si própria".

A Euronews perguntou a Rebecca Schönenbach como avalia a radicalização de pessoas mais velhas no X:

"O potencial de radicalização online não se limita ao Twitter, as pessoas mais velhas também são alvo de ataques noutras plataformas sociais. Em geral, a geração com mais de 50 anos é mais propensa a partilhar notícias falsas, uma vez que são obviamente menos capazes de as reconhecer do que os utilizadores online mais jovens.

No caso do agressor de Magdeburgo, no entanto, vários factores se conjugam, a sua atividade no X mostra uma atitude radical, mas se a radicalização ocorreu online é questionável".

Schönenbach salienta que, até ao momento, não existe "qualquer informação confirmada publicamente sobre o ambiente social, a doença mental, os contactos pessoais ou outros factores que possam ter influenciado a radicalização do agressor de Magdeburgo".

Taleb A. já foi denunciado às autoridades

Schönenbach continua: "O que é certo é que ele já tinha sido denunciado às autoridades por, pelo menos, duas pessoas, pelo que já tinha dado nas vistas há meses, se não anos. Isto também levanta a questão de saber se o seu ambiente profissional registou algum problema de comportamento". Nesta altura, porém, há demasiadas incertezas "para se poderem fazer declarações claras", acrescenta Schönenbach.

De acordo com informações da revista Der Spiegel, foi apresentada uma queixa contra Taleb A. em dezembro de 2023. A queixa referia-se a posts de A. na rede X, em que este dizia que a Alemanha iria "pagar um preço" pela alegada perseguição de refugiados da Arábia Saudita. O Departamento de Polícia Criminal do Estado da Saxónia-Anhalt (LKA) investigou a queixa. A avaliação do LKA revelou que as declarações não constituíam uma ameaça concreta.

A organização Säkuläre Flüchtlingshilfe declarou também, em comunicado, que tinha tido contactos com o alegado autor do crime no passado. O último contacto extrajudicial teve lugar em 2018. "Originalmente, havia planos de trabalhar em conjunto para coordenar a ajuda aos refugiados ateus da Arábia Saudita. No entanto, esta cooperação falhou", lê-se na declaração.

Desde então, o contacto com Taleb A. só teve lugar através de advogados e dos tribunais. A associação relata que os membros apresentaram uma queixa à polícia em 2019 "após as mais vis calúnias e ataques verbais por ele". "Durante todo este tempo, não conseguimos identificar qualquer razão para explicar a sua campanha de difamação e a agressividade das suas acusações", continua o comunicado.

De acordo com informações do Spiegel, soube-se agora também que o alegado autor do crime devia comparecer no tribunal de Magdeburgo a 19 de dezembro, um dia antes do crime.

Em fevereiro de 2024, foi-lhe aplicada em Berlim uma sanção pelo "uso indevido de chamadas de emergência". A. interpôs recurso.