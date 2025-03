De euronews

O suspeito, um psiquiatra saudita de 50 anos chamado Taleb A., vive na Alemanha há quase 20 anos. As autoridades estão a investigar os motivos do ataque, que ainda não são claros.

Na sexta-feira à noite, um carro atropelou um grupo de pessoas num mercado de Natal na cidade de Magdeburgo, no leste da Alemanha, matando pelo menos quatro pessoas, incluindo uma criança, e ferindo pelo menos 200 outras.

As autoridades detiveram o condutor de 50 anos no local do acidente e levaram-no sob custódia para interrogatório e confirmaram que o homem se trata de um cidadão saudita que vive na Alemanha há quase 20 anos e trabalha como médico.

Vários meios de comunicação social alemães identificaram o suspeito como Taleb A., ocultando o seu nome completo devido a normas de proteção da vida privada. Os relatórios indicam ainda que é um especialista em psiquiatria e psicoterapia.

Ainda não foi apurado o motivo que levou o suspeito a dirigir um automóvel contra uma multidão num mercado de Natal. Entretanto, o alegado autor do crime tem vindo a partilhar opiniões islamofóbicas na Internet há vários anos.

Numa entrevista ao FAZ em 2019, Taleb Abdulmohsen descreveu-se a si próprio como “o crítico mais agressivo do Islão na história”.

Fundou uma plataforma na Internet para ajudar cidadãos da Arábia Saudita a pedir asilo na Alemanha, alegando que o Estado estava a dar asilo a “jihadistas sírios”.

Acusou ainda as autoridades alemãs de não estarem a tratar adequadamente aquilo a que chamou o “islamismo da Europa”. Foi também descrito como um ativista que ajudou mulheres sauditas a fugir do seu país.

Taleb A. manifestou publicamente o seu apoio ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) e recentemente pareceu concentrar-se numa teoria segundo a qual as autoridades alemãs estariam a visar os requerentes de asilo sauditas.

Peter Neumann, especialista alemão em terrorismo, comentou o perfil invulgar do suspeito. “Depois de 25 anos neste 'negócio', pensa-se que já nada nos pode surpreender. Mas um saudita ex-muçulmano de 50 anos que vive na Alemanha de Leste, adora o AfD e quer castigar a Alemanha pela sua tolerância para com os islamitas - isso não estava no meu radar”, disse Neumann, diretor do Centro Internacional para o Estudo da Radicalização e da Violência Política do King's College, em Londres.

Taleb A. vive na Alemanha desde 2006 e reside na Saxónia-Anhalt, o estado federado onde se situa Magdeburgo, confirmou o governador do estado, Reiner Haseloff.

Nascido na cidade saudita de Hofuf em 1974, Taleb terá saído da Arábia Saudita para escapar às restrições impostas pelo país, por considerar impossível exprimir abertamente as suas opiniões ateias numa nação onde o Islão é a única religião legalmente reconhecida, segundo a BBC.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita condenou o ataque na rede X, mas ainda não mencionou as ligações do suspeito ao reino.

A Arábia Saudita terá acusado Taleb A. de alegado terrorismo e de facilitar o contrabando de mulheres dos países do Golfo para a Europa.

Apesar destas alegações, a Alemanha concedeu-lhe asilo em 2016 e recusou-se a extraditá-lo para a Arábia Saudita.