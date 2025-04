Tropas israelitas invadem hospital Kamal Adwan em Gaza, retirando pessoal e doentes

As IDF negaram que as suas tropas tivessem entrado nas instalações ou ateado fogo às mesmas e acusaram o grupo militante Hamas de utilizar as instalações para se proteger.

As tropas israelitas invadiram e incendiaram um dos últimos hospitais em funcionamento na parte mais a norte de Gaza, obrigando muitos dos funcionários e doentes a abandonar as instalações.

De acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas.

Numa publicação no X, as forças armadas israelitas (IDF) afirmaram ter iniciado "atividades operacionais" em torno do Hospital Kamal Adwan, na sequência de informações dos serviços secretos sobre "atividades terroristas" na zona.

Mais tarde, as IDF negaram que as suas tropas tivessem entrado nas instalações ou ateado fogo às mesmas e acusaram o grupo militante Hamas de utilizar as instalações para se proteger.

Os funcionários do hospital negaram o facto. O Ministério da Saúde disse que as tropas obrigaram o pessoal médico e os doentes a reunir-se no pátio e a despir-se.

Alguns foram levados para um local desconhecido, enquanto outros foram enviados para o Hospital Indonésio, nas proximidades, que foi colocado fora de serviço após um ataque israelita esta semana.

Durante as rusgas, as tropas das FDI efetuam frequentemente detenções em massa, despindo os homens até à roupa interior para os interrogar, o que os militares afirmam ser uma medida de segurança na busca de combatentes do Hamas.

O Ministério da Saúde afirmou que as tropas israelitas também atearam fogo em várias partes do hospital, incluindo o laboratório e o departamento de cirurgia.

Segundo o ministério, 25 pacientes e 60 profissionais de saúde permanecem no hospital.

"O fogo está em chamas em todo o hospital", disse um funcionário não identificado numa mensagem de áudio publicada nas contas das redes sociais do diretor do hospital, Hossam Abu Safiya.

Crianças palestinianas sentadas dentro de uma tenda num campo para deslocados internos em frente à praia em Deir al-Balah, 27 de dezembro de 2024

O funcionário disse que alguns pacientes evacuados tinham sido desligados do oxigénio.

O tenente-coronel Nadav Shoshani, porta-voz militar israelita, negou essas acusações.

"Enquanto as tropas das FDI não se encontravam no hospital, deflagrou um pequeno incêndio num edifício vazio no interior do hospital, que está sob controlo", afirmou.

Segundo ele, uma investigação preliminar não encontrou "nenhuma ligação" entre a operação militar e o incêndio.

O exército israelita restringe fortemente os movimentos dos palestinianos em Gaza e tem impedido a entrada de jornalistas estrangeiros no território durante a guerra, o que dificulta a verificação das informações.

"Estas ações colocam a vida de todas estas pessoas em perigo ainda maior do que o que enfrentavam antes", disse a porta-voz da ONU, Stephanie Tremblay, aos jornalistas, referindo os relatos de colegas sobre "danos significativos" no hospital.

Palestinianos olham para uma casa destruída por um ataque israelita no final do sábado em Deir al-Balah Domingo, 22 de dezembro de 2024

O hospital deve ser protegido, como exige o direito internacional, acrescentou.

Desde outubro, a nova ofensiva israelita no norte do país, que pretende impedir o reagrupamento das unidades do Hamas, praticamente isolou as zonas de Jabaliya, Beit Hanoun e Beit Lahiya e arrasou grande parte delas.

Dezenas de milhares de palestinianos foram forçados a sair, mas pensa-se que milhares permanecem na zona, onde se encontram Kamal Adwan e dois outros hospitais.

As tropas invadiram Kamal Adwan em outubro e, na terça-feira, as IDF invadiram e evacuaram o Hospital Indonésio.

Há meses que a zona está sem acesso a alimentos e a outros tipos de ajuda, o que suscitou o receio de fome entre os grupos humanitários internacionais.

As Nações Unidas afirmam que as tropas israelitas permitiram apenas quatro entregas de ajuda humanitária na zona, desde o início até à última semana de dezembro.

O grupo israelita de defesa dos direitos humanos Physicians for Human Rights-Israel apresentou esta semana uma petição ao Supremo Tribunal de Justiça de Israel, solicitando a suspensão dos ataques militares a Kamal Adwan.

A organização advertiu que a evacuação forçada do hospital "abandonaria milhares de residentes no norte de Gaza".

Israel lançou a sua campanha em Gaza prometendo destruir o Hamas após o ataque do grupo ao sul de Israel, em outubro passado, em que os militantes mataram cerca de 1200 pessoas e raptaram outras 250.

Cerca de 100 israelitas permanecem em cativeiro em Gaza, mas acredita-se que um terço esteja morto.

A campanha de bombardeamentos e ofensivas de Israel, que dura há quase 15 meses, devastou Gaza e matou mais de 45 400 palestinianos, mais de metade mulheres e crianças.

Mais de 108.000 ficaram feridos, de acordo com os números do Ministério da Saúde, que não faz distinção entre civis e combatentes na sua contagem.