Famílias palestinianas deslocadas no centro de Gaza enfrentam um inverno rigoroso nas suas tendas esfarrapadas
No Comment

Vídeo. Famílias palestinianas deslocadas no centro de Gaza enfrentam um inverno rigoroso em tendas esfarrapadas

Últimas notícias:

As famílias palestinianas deslocadas a oeste de Nuseirat, em Gaza, enfrentam a chuva, o frio e a falta de recursos, dependem do plástico para se aquecerem, ao mesmo tempo que enfrentam os riscos para a saúde provocados pelos resíduos que os rodeiam.

No meio de uma realidade trágica, as famílias palestinianas deslocadas a oeste de Nuseirat, no centro de Gaza, passam por grandes sofrimentos. Vivem perto de um aterro sanitário, enfrentando a chuva incessante e o frio intenso nas suas tendas esfarrapadas.

A família de Mahmoud Al-Daqas recorre ao plástico recolhido nos aterros sanitários para acender fogueiras para se aquecer e cozinhar.

Mahmoud explica: “Ontem à noite, choveu muito. Acreditem, eu e os meus filhos ficámos acordados toda a noite, segurando em recipientes para recolher a água que entrava na tenda. O meu filho mais novo tremia de frio e nós não sabíamos o que fazer”.

A sua mulher, Hanadi, descreve a sua situação, dizendo: “Sofremos com o som dos cães que nos aterrorizam à noite. A nossa tenda está aberta e rasgada. Quando choveu ontem à noite, ficámos completamente inundados. Espero que os corações compassivos nos ajudem e vejam o estado dos nossos filhos”.

Hassan Abu Amra, outro deslocado que partilha uma única tenda com 15 membros da família e dois parentes, afirma: “Estamos a afogar-nos na chuva e a cobertura está rasgada. Tentamos arranjá-la, mas é inútil. Os meus filhos estão a morrer de frio e ninguém quer saber de nós”.

