Vídeo. Famílias palestinianas deslocadas no centro de Gaza enfrentam um inverno rigoroso em tendas esfarrapadas

No meio de uma realidade trágica, as famílias palestinianas deslocadas a oeste de Nuseirat, no centro de Gaza, passam por grandes sofrimentos. Vivem perto de um aterro sanitário, enfrentando a chuva incessante e o frio intenso nas suas tendas esfarrapadas.

A família de Mahmoud Al-Daqas recorre ao plástico recolhido nos aterros sanitários para acender fogueiras para se aquecer e cozinhar.

Mahmoud explica: “Ontem à noite, choveu muito. Acreditem, eu e os meus filhos ficámos acordados toda a noite, segurando em recipientes para recolher a água que entrava na tenda. O meu filho mais novo tremia de frio e nós não sabíamos o que fazer”.

A sua mulher, Hanadi, descreve a sua situação, dizendo: “Sofremos com o som dos cães que nos aterrorizam à noite. A nossa tenda está aberta e rasgada. Quando choveu ontem à noite, ficámos completamente inundados. Espero que os corações compassivos nos ajudem e vejam o estado dos nossos filhos”.

Hassan Abu Amra, outro deslocado que partilha uma única tenda com 15 membros da família e dois parentes, afirma: “Estamos a afogar-nos na chuva e a cobertura está rasgada. Tentamos arranjá-la, mas é inútil. Os meus filhos estão a morrer de frio e ninguém quer saber de nós”.