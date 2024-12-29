PUBLICIDADE

Multidões reuniram-se em Telavive numa manifestação semanal para exigir que o governo israelita chegue a um acordo que permita a devolução dos reféns que o Hamas mantém em Gaza.

Após meses de impasse, Israel e o Hamas estão alegadamente a aproximar-se de um cessar-fogo para pôr fim à guerra de 14 meses.

Altos funcionários dos Estados Unidos, do Qatar e do Egito retomaram os seus esforços de mediação no início deste mês e deram conta de uma maior vontade de ambas as partes em concluir um acordo.

Israelitas protestam contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Telavive e apelam à libertação dos reféns detidos na Faixa de Gaza pelo Hamas, 28 de dezembro Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"O Estado de Israel tem de devolver os raptados vivos, mas não apenas eles, tem também a obrigação de devolver os que já não estão vivos", disse Ofek Shaul, irmão do soldado israelita Oron Shaul, morto na guerra de 2014 contra o Hamas e cujos restos mortais continuam detidos em Gaza.

"Esta não é apenas uma obrigação moral e ética, é o dever do Estado à luz dos valores sobre os quais foi construído".

Durante a incursão surpresa do Hamas no sul de Israel, em outubro do ano passado, os militantes mataram pelo menos 1200 pessoas e fizeram cerca de 250 reféns, levando-os para Gaza.

Numa trégua anterior, em novembro do ano passado, foram libertados mais de 100 reféns, trocados por palestinianos detidos em prisões israelitas.

Israel afirma que cerca de 100 reféns permanecem em cativeiro em Gaza, mas acredita-se que pelo menos um terço deles esteja morto.

"Estou aqui hoje a gritar não só pelos raptados, não só pelo meu pai, mas pelo meu país. O país ferido e a sangrar, que precisa de luz, que precisa de milagres. Precisamos que a nossa confiança seja restaurada", disse Ella Ben-Ami, filha de um dos reféns.

Os protestos semanais assumiram também, por vezes, uma dimensão política, com alguns dos participantes a exigirem que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se demita e convoque novas eleições.

Acusam-no de dar prioridade à sua sobrevivência política em detrimento da vida dos reféns.

Os subsequentes bombardeamentos e a invasão terrestre de Gaza por Israel já mataram mais de 45.000 palestinianos, mais de metade dos quais mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não distingue entre combatentes e civis na sua contagem.

A ofensiva causou uma destruição generalizada e deslocou cerca de 90% dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, muitas vezes várias vezes.