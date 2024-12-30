Coreia do Sul ordena inspeção de emergência à segurança das companhias aéreas

O presidente interino da Coreia do Sul solicitou uma inspeção de segurança de emergência a todas as companhias aéreas do país, bem como uma verificação de todos os Boeing 737-800, depois de 179 pessoas terem morrido após um avião da Jeju Air derrapar na pista no domingo.

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O governo interino afirmou que iria efetuar uma auditoria a todos os 101 modelos Boeing 737-800 da Coreia do Sul, sendo possível que investigadores norte-americanos, incluindo a Boeing, se juntem à investigação.

As autoridades sul-coreanas têm-se esforçado por determinar exatamente o que causou o acidente mortal que matou 179 das 181 pessoas a bordo - o pior desastre aéreo do país em décadas.

O avião, operado pela companhia aérea sul-coreana Jeju Air, derrapou na pista do Aeroporto Internacional de Muan, embateu numa vedação de betão e incendiou-se. Apenas dois membros da tripulação sobreviveram ao acidente, depois de terem sido retirados da cauda do avião.

Paralelamente a uma investigação sobre o modelo do avião, o ministério dos Transportes da Coreia do Sul declarou que iria investigar o localizador do aeroporto - uma vedação de betão que alberga um conjunto de antenas concebidas para orientar os aviões em segurança durante as aterragens - depois de os peritos terem sugerido que deveria ter sido fabricado com materiais mais leves que se teriam desfeito mais facilmente com o impacto.

O vídeo do desastre indicou que os pilotos não baixaram manualmente o trem de aterragem do avião nem acionaram os flaps ou os slats para abrandar o avião, o que sugere uma possível falha hidráulica, disse John Cox, piloto reformado de uma companhia aérea e diretor executivo da Safety Operating Systems em São Petersburgo, Florida.

Outros peritos afirmaram que os vídeos mostram que o avião sofreu uma suspeita de avaria no motor antes de o seu trem de aterragem se avariar.

O Ministério dos Transportes disse no domingo que a torre de controlo emitiu um aviso sobre aves ao avião da Jeju Air pouco antes de este tencionar aterrar e deu autorização à tripulação para aterrar numa área diferente. O piloto do avião enviou um sinal de socorro pouco antes do acidente.

Os investigadores recuperaram os dados de voo e os gravadores de voz da cabina de pilotagem do avião, mas poderão ser necessários meses para concluir a investigação do acidente, disse Joo, o funcionário do Ministério dos Transportes, aos jornalistas.

O acidente de Muan é o desastre de aviação mais mortífero da Coreia do Sul desde 1997, quando um avião da Korean Airlines se despenhou em Guam, matando 228 pessoas a bordo.

A investigação do acidente foi ordenada pelo presidente interino, Choi Sang-mok, que assumiu o cargo apenas dois dias antes, após as sucessivas destituições do presidente Yoon Suk-yeol e do seu sucessor interino Han Duck-soo.

"A essência de uma resposta responsável seria renovar os sistemas de segurança aérea em geral para evitar a repetição de incidentes semelhantes e construir uma República da Coreia do Sul mais segura", afirmou Choi, que é também vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

Os observadores têm-se preocupado abertamente com a eficácia com que o atual governo interino da Coreia do Sul lidou com as consequências do acidente. O país foi mergulhado numa crise política depois de o antigo presidente Yoon ter decretado uma lei marcial de curta duração que resultou na sua destituição e na do seu sucessor.

No meio da crise, o ministro da segurança demitiu-se e o chefe da polícia foi detido pelo seu papel no decreto da lei marcial.

"Estamos profundamente preocupados com a capacidade do Quartel-General Central de Contramedidas de Segurança e Catástrofes para lidar com a catástrofe", afirmou o jornal de grande circulação JoongAng Ilbo num editorial de segunda-feira.