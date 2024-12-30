Sacerdote católico na Bielorrússia condenado a 11 anos de prisão

Esta segunda-feira, um padre católico da Bielorrússia foi acusado de alta traição por ter criticado o governo e condenado a uma pena de 11 anos, no primeiro caso de acusações políticas contra o clero católico desde que a Bielorrússia se tornou independente após o colapso da União Soviética em 1991.

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A condenação e a sentença do Rev. Henrykh Akalatovich ocorrem numa altura em que as autoridades bielorrussas intensificaram a repressão da dissidência antes das eleições presidenciais de 26 de janeiro, que irão certamente conferir ao presidente autoritário Alexander Lukashenko um sétimo mandato.

O Centro de Direitos Humanos de Viasna afirmou que Akalatovich, de 64 anos, rejeitou as acusações de traição. O grupo incluiu-o na lista dos 1.265 presos políticos do país.

"Pela primeira vez desde a queda do regime comunista, um padre católico da Bielorrússia foi condenado por acusações criminais contra presos políticos", afirmou o representante do Viasna, Pavel Sapelka. "A dura sentença tem como objetivo intimidar e silenciar centenas de outros padres antes das eleições presidenciais de janeiro."

Akalatovich, que está detido desde novembro de 2023, foi diagnosticado com cancro e foi operado pouco antes de ser preso. O padre da cidade de Valozhyn, no oeste da Bielorrússia, que criticava o governo nos seus sermões, tem sido mantido incomunicável, com os funcionários da prisão a recusarem roupas quentes e alimentos que lhe eram enviados.

Arkatovich está entre as dezenas de clérigos - católicos, ortodoxos e protestantes - que foram presos, silenciados ou forçados ao exílio por protestarem contra as eleições de 2020 que deram a Lukashenko um sexto mandato. A votação contestada, que a oposição e o Ocidente afirmam ter sido marcada pela fraude, desencadeou protestos em massa. As autoridades responderam então com uma repressão generalizada que levou à detenção de mais de 65 000 pessoas e ao espancamento de milhares pela polícia.

Os clérigos católicos e protestantes que apoiaram os protestos e abrigaram manifestantes nas suas igrejas foram particularmente visados pela repressão. As autoridades bielorrussas procuram abertamente colocar o clero na linha, convocando-o repetidamente para conversações políticas "preventivas", verificando sites e redes sociais e fazendo com que os serviços de segurança monitorizem os sermões.

Enquanto os cristãos ortodoxos representam cerca de 80% da população, pouco menos de 14% são católicos e 2% são protestantes.

Lukashenko, que governa a Bielorrússia há quase 30 anos e se descreve como um "ateu ortodoxo", atacou o clero dissidente durante os protestos de 2020, instando-o a "fazer o seu trabalho" e a não alimentar a agitação.

Lukashenko é um dos aliados mais próximos do presidente russo, Vladimir Putin, que permitiu à Rússia utilizar o território do seu país para enviar tropas para a Ucrânia em fevereiro de 2022 e instalar algumas das suas armas nucleares tácticas na Bielorrússia.