No sábado, os alemães festejaram o 35º aniversário da queda do Muro de Berlim, que durante anos dividiu a cidade entre Leste e Oeste durante a Guerra Fria.

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A 9 de novembro de 1989, a Alemanha de Leste comunista abriu as suas fronteiras, permitindo aos cidadãos viajar livremente para o Ocidente pela primeira vez em décadas.

A líder da oposição bielorrussa, Sviatlana Tsikhanouskaya, falou com a Euronews em Berlim sobre a repressão que continua a ser exercida no seu país. Para muitos cidadãos bielorrussos, a queda do Muro de Berlim tem um significado muito especial.

Para os bielorrussos, o Muro de Berlim tem um significado simbólico muito importante. Sviatlana Tsikhanouskaya Líder da oposição bielorrussa

"Para os bielorrussos, o Muro de Berlim tem um significado simbólico muito importante. É isso que os bielorrussos, em certa medida, vivem atualmente", afirmou Tsikhanouskaya.

"O muro dividia Berlim Oriental de Berlim Ocidental, uma vida melhor de uma vida pior. O que era um muro físico (em Berlim), é agora um muro político na Bielorrússia", afirma Tsikhanouskaya.

Depois da queda do muro, as pessoas que tinham estado separadas da família e dos amigos durante mais de 28 anos puderam finalmente reunir-se, tal como a Alemanha, que voltou a fazer de Berlim a sua capital.

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição bielorrussa, visita Berlim por ocasião do 35º aniversário da queda do Muro de Berlim, 08.11.24, Berlim. Diana Resnik

Tsikhanouskaya: "O Muro de Berlim não caiu por si só".

Tal como os que viveram na antiga Alemanha de Leste, os bielorrussos suportam a repressão do regime de Alexander Lukashenko, mas só eles próprios podem pôr-lhe cobro, insiste Tsikhanouskaya.

"O Muro de Berlim não caiu por si só", sublinha. "O povo alemão lutou diariamente pela queda desse muro".

Tal como os alemães ocidentais encorajaram os alemães orientais a lutar pela sua liberdade, também o povo bielorrusso precisa agora do apoio das democracias de todo o mundo, afirmou Tsikhanouskaya.

Tenho a certeza de que o muro na Bielorrússia vai cair. Sviatlana Tsikhanouskaya Líder da oposição bielorrussa

"Estou certa de que o muro na Bielorrússia vai cair. Claro que isso depende de nós, bielorrussos, mas também da solidariedade global".

"Não podemos destruir este muro político sozinhos. Precisamos de aliados. Precisamos de solidariedade. Precisamos de ajuda", insistiu Tsikhanouskaya.

"Quando sentimos a solidariedade, sentimo-nos realmente inspirados".

Sviatlana Tsikhanouskaya, líder da oposição bielorrussa, visita Berlim por ocasião do 35º aniversário da queda do Muro de Berlim, 08.11.24, Berlim. Diana Resnik

O papel das democracias ocidentais

"A Bielorrússia está na linha da frente da luta contra uma ditadura", mas para que o muro político de Lukashenko caia, o Ocidente precisa de continuar a exercer uma forte pressão sobre a sua ditadura, diz Tsikhanouskaya.

Ajudar o povo bielorrusso no seu difícil caminho para a liberdade significa responsabilizar os culpados, afirmou: "As pessoas na Bielorrússia devem sentir que todos os crimes não ficarão impunes".

Muitas pessoas na Bielorrússia tentaram ganhar a liberdade em 2020, quando protestaram contra a falsificação dos resultados eleitorais que mantiveram Lukashenko no poder. Alguns foram brutalmente espancados pela polícia, combatentes da liberdade foram presos e alguns tiveram de fugir para o exílio.

Mas, segundo Tsikhanouskaya, o Muro de Berlim não caiu de repente por si só e o regime de Lukashenko também não vai cair. "Foi preciso o trabalho humilde de muitas, muitas pessoas naquela altura".