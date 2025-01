Israel diz que vai enviar delegação militar e dos serviços secretos às conversações de cessar-fogo com Hamas

O gabinete de Benjamin Netanyahu disse que representantes da agência de informação Mossad e do exército participariam nas conversações, mas não deu mais pormenores. O Hamas não fez qualquer comentário imediato.

O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, informou que foi aprovada uma delegação para retomar as negociações sobre o cessar-fogo no Catar.

Os mediadores americanos, egípcios e do Catar passaram quase um ano a tentar mediar um acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns entre Israel e o Hamas, mas esses esforços foram repetidamente interrompidos, com ambas as partes a culparem-se mutuamente pelo seu fracasso.

A certa altura, no ano passado, o Catar suspendeu os seus esforços de mediação devido à frustração com a falta de progressos.

O gabinete de Netanyahu disse que representantes da agência de serviços secretos Mossad e militares participariam nas negociações, mas não deu mais detalhes.

Duas mulheres palestinianas carregam barras de metal recolhidas das ruínas para reforçar as suas tendas no seu acampamento na cidade de Khan Younis, 1 de janeiro de 2025. Abdel Kareem Hana/AP

O Hamas não fez qualquer comentário imediato sobre a última tentativa de pôr termo a quase 15 meses de guerra na Faixa de Gaza.

A guerra começou depois de uma incursão liderada pelo Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro de 2023, que causou a morte de cerca de 1.200 pessoas e levou 250 outras como reféns para Gaza.

Cerca de 100 pessoas permanecem em cativeiro na Faixa de Gaza, mas as autoridades israelitas acreditam que pelo menos um terço dos reféns já morreu.

Os ferozes combates em Gaza dizimaram grande parte das infraestruturas da Faixa de Gaza e o Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, afirma que mais de 45.500 palestinianos foram mortos, mas as autoridades não distinguem entre combatentes e civis na contagem.

Incursão na Síria

Entretanto, as Forças de Defesa de Israel reivindicaram a responsabilidade por uma incursão noturna na Síria, em setembro passado, na qual foi destruída uma fábrica de mísseis ultrassecreta, dirigida pelo Irão.

O porta-voz militar israelita, tenente-coronel Nadav Shoshani, afirmou que o Irão, em colaboração com os seus aliados sírios e o Hezbollah, planeava construir centenas de mísseis guiados de precisão por ano na fábrica, que poderiam ser transferidos para o Líbano.

A fábrica situa-se no oeste da Síria, em torno da cidade de Masyaf, perto da fronteira libanesa.

Um soldado israelita tapa os ouvidos enquanto um artilheiro de artilharia dispara contra a Faixa de Gaza a partir de uma posição no sul de Israel, 2 de janeiro de 2025. Matias Delacroix/AP

Israel tem vindo a monitorizar as instalações subterrâneas há vários anos, mas decidiu atacar numa altura em que estava em guerra com o Hezbollah e a fábrica estava a ficar operacional.

"Esta instalação representava uma clara ameaça para o Estado de Israel e foi por isso que tivemos de atuar", afirmou.

Shoshani afirmou que mais de 100 soldados das forças especiais participaram no ataque de 8 de setembro, apoiados por dezenas de aviões.

Considerada uma das operações mais complexas dos últimos anos, os soldados chegaram de helicóptero e entraram nas instalações, que, segundo ele, estavam escavadas na encosta de uma montanha.

Ataques a partir do Iémen

Mas enquanto Telavive e o Hezbollah, apoiado pelo Irão, chegaram a um cessar-fogo no final de novembro que se manteve em grande parte, Israel continua a ser alvo de ataques do grupo rebelde Houthi no Iémen.

As Forças de Defesa de Israel informaram na manhã de sexta-feira que as sirenes estavam a soar em Israel devido a "fogo" do Iémen, sem dar outros pormenores.

Os Houthis, apoiados pelo Irão, estão a intensificar os seus ataques com mísseis contra Israel, fazendo com que centenas de milhares de israelitas procurem abrigo a meio da noite, afugentando as companhias aéreas estrangeiras e mantendo aquela que poderá ser a última grande frente na guerra do Médio Oriente.

Uma vez que a maioria dos mísseis é intercetada e que o fogo é normalmente dirigido a um único míssil de cada vez, os ataques não causaram grandes danos físicos, embora alguns ataques tenham sido fatais durante a guerra de 15 meses em Gaza, quando os Houthis atacaram em solidariedade com o Hamas.

Pouco depois do início da guerra em Gaza, os Houthis também começaram a atacar navios do Mar Vermelho que, segundo eles, tinham ligações comerciais com Israel. No entanto, muito poucas das embarcações atingidas tinham ligações a Israel, mas os mísseis disparados reduziram o tráfego nesta importante via marítima.

Israel tem bombardeado repetidamente portos, infraestruturas petrolíferas e o aeroporto de Sanaa, capital controlada pelos Houthi, a cerca de 2.000 quilómetros de Israel.