Mais de 50 pessoas mortas em 24 horas por ataques israelitas em Gaza

Enquanto prosseguem os ataques a Gaza, Benyamin Netanyahu autorizou uma delegação a prosseguir as negociações para um cessar-fogo no Catar.

Os ataques aéreos israelitas mataram 56 pessoas em 24 horas na Faixa de Gaza, incluindo várias crianças e agentes de segurança do Hamas, e tiveram como alvo uma área declarada zona humanitária por Israel.

Enquanto os bombardeamentos prosseguiam na quinta e sexta-feira, o gabinete do primeiro-ministro israelita Benyamin Netanyahu declarou ter autorizado uma delegação da Mossad, do Shin Bet - os serviços secretos internos de Israel - e dos militares a prosseguir as negociações no Catar com vista a um acordo de cessar-fogo.

Os meios de comunicação israelitas anunciaram que esta delegação partiria na sexta-feira. O Hamas não fez qualquer comentário. As conversações conduzidas pelos Estados Unidos foram bloqueadas várias vezes durante os quinze meses de guerra.

Crianças entre as vítimas mortais

56 pessoas foram mortas em 24 horas em Gaza, das quais 30 durante a noite de quinta-feira.

Um ataque israelita matou pelo menos dez pessoas na madrugada de quinta-feira, incluindo dois agentes da polícia do Hamas e três crianças.

O exército israelita afirmou que tinha como alvo um oficial superior da polícia, alegando que este estava envolvido na recolha de informações utilizadas pelo braço armado do Hamas em ataques contra as forças israelitas.

Outro ataque israelita matou pelo menos oito homens em Deir al-Balah, no centro de Gaza. Os homens eram membros de comités locais que ajudam a proteger os comboios de ajuda, segundo o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa, que recebeu os corpos.

No sul de Gaza, os soldados mataram cinco polícias a leste de Khan Younis. O porta-voz do governo israelita, David Mencer, disse que o ataque tinha como alvo o chefe da força de segurança interna do Hamas no sul de Gaza.

Três palestinianos foram também mortos num ataque israelita que atingiu um grupo de pessoas que caminhavam na rua em Maghazi, no centro de Gaza. Os seus corpos foram levados para o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa.

Na quinta e sexta-feira, os ataques israelitas no centro de Gaza, incluindo Maghazi e o campo de refugiados de Nuseirat, mataram pelo menos 24 pessoas, incluindo crianças, de acordo com o Hospital dos Mártires de Al-Aqsa.

O exército israelita não comentou de imediato os últimos ataques, mas insiste que só tem como alvo os militantes e culpa o Hamas pela morte de civis.

Mísseis Houthi e drones

O exército israelita disse na sexta-feira que interceptou um míssil proveniente do Iémen, de onde os rebeldes Houthi lançaram vários ataques contra Israel nas últimas semanas.

"Um míssil foi identificado como vindo do Iémen e entrando em território israelita, e foram lançados intercetores contra o alvo", afirmou o exército israelita em comunicado.

Até ao momento, não há registo de vítimas ou danos, mas o ataque às 4:30 da manhã, hora local, acordou milhões de pessoas, muitas das quais acorreram aos abrigos antiaéreos.

Os Houthis prometeram atacar Israel até ao fim da guerra em Gaza.