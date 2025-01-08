Equipas anti-bombas efetuaram explosões controladas em Regent Street, no centro de Londres, depois de as autoridades terem tido conhecimento de um veículo suspeito.
As autoridades britânicas realizaram explosões controladas no centro de Londres, após a evacuação de uma das zonas comerciais mais movimentadas do Reino Unido, devido à deteção de um veículo suspeito.
As equipas de desativação de bombas executaram as detonações após o bloqueio de Regent Street e New Burlington Street, no centro de Londres.
A polícia local afirma que as explosões foram realizadas como medida de precaução. Mais tarde, num comunicado, a polícia informou que o veículo que deu origem ao alarme não apresentava qualquer risco.
Imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma grande presença policial e compradores a fugir para fora da área.
Os agentes que estavam a tratar do incidente foram entretanto “totalmente afastados”, segundo as autoridades locais.
A Regent Street e a zona circundante registam um movimento intenso este mês, devido à afluência de pessoas à zona em virtude dos saldos de janeiro após o Natal.
Durante a investigação policial, o público foi instado a deslocar-se para outras zonas de Londres. Os órgãos de comunicação social locais referem que o incidente provocou um intenso congestionamento de tráfego na zona e que os transportes públicos foram desviados.