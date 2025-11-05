Polícia britânica procura mais dois reclusos libertados indevidamente da prisão

A polícia britânica estava a efetuar mais duas buscas na quarta-feira, na sequência da notícia de que dois prisioneiros tinham sido libertados por engano da prisão na semana passada, poucos dias depois de o governo ter introduzido controlos mais rigorosos.

A polícia disse que os dois foram erradamente libertados da prisão de Wandsworth, no sudoeste de Londres, que no ano passado foi colocada sob medidas especiais depois de outro prisioneiro ter escapado agarrado à parte inferior de um camião de entrega de alimentos.

A Polícia Metropolitana de Londres informou que Brahim Kaddour-Cherif, de 24 anos, foi libertado indevidamente a 29 de outubro, enquanto a Polícia de Surrey disse que está à procura de William Smith, de 35 anos, que também foi libertado acidentalmente na segunda-feira.

O Met disse que só foi informado da libertação de Kaddour-Cherif na terça-feira, seis dias após a libertação equivocada de um homem que tinha entrado legalmente no Reino Unido em 2019, mas que tinha ultrapassado o prazo de permanência e estava nos estágios iniciais do processo de deportação.

Kaddour-Cherif, um cidadão argelino que estava a cumprir uma pena por invasão com intenção de roubar, também é conhecido por usar outras variações do seu nome, incluindo Ibrahim.

Placa da New Scotland Yard no exterior da sede da Polícia Metropolitana de Londres, 25 de setembro de 2023 AP Photo

Confirmou também que é um criminoso sexual registado, tendo sido condenado há um ano por exposição indecente.

"Cherif teve um avanço de seis dias, mas estamos a trabalhar urgentemente para colmatar a lacuna e estabelecer o seu paradeiro", disse o comandante Paul Trevers, que está a supervisionar a investigação.

Entretanto, a polícia de Surrey disse que Smith foi condenado na segunda-feira a 45 meses de prisão por vários crimes de fraude e foi acidentalmente libertado no mesmo dia.

As libertações inadvertidas causam ainda mais embaraço ao Serviço Prisional, que há muitos anos não dispõe de recursos, e ao novo governo trabalhista, que regressou ao poder em julho passado, após 14 anos, substituindo a anterior administração conservadora.

As libertações ocorrem apenas duas semanas depois de o requerente de asilo que esteve no centro de um aumento de protestos anti-imigração durante o verão ter sido erradamente libertado da prisão de Chelmsford em 24 de outubro, a leste de Londres.

Hadish Gerberslasie Kebatu, de nacionalidade etíope, condenado a 12 meses de prisão por ter agredido sexualmente uma rapariga de 14 anos, foi capturado após dois dias de buscas e foi agora deportado para a Etiópia.

Após a busca por Kebatu, o governo anunciou o reforço dos controlos de segurança nas prisões e lançou uma investigação independente sobre o erro.

O vice-primeiro-ministro David Lammy, que é também ministro da Justiça, disse estar "absolutamente indignado" e procurou culpar o anterior governo pelos problemas enfrentados pelo setor prisional.

David Lammy, vice-primeiro-ministro, discursa durante a conferência anual do Partido Trabalhista em Liverpool, 29 de setembro de 2025 AP Photo

Pouco antes de a notícia do último incidente ter sido divulgada, Lammy recusou-se repetidamente a confirmar, durante um interrogatório na Câmara dos Comuns, se mais algum requerente de asilo tinha sido libertado indevidamente desde que Kebatu tinha sido acidentalmente libertado da prisão.

De acordo com os números do governo, 262 prisioneiros foram libertados por engano no ano que terminou em março de 2025, um aumento de 128% em relação ao período anterior de 12 meses.

Os porta-vozes conservadores afirmaram que o governo trabalhista tem de assumir a culpa, uma vez que o aumento acentuado dos números está diretamente relacionado com a sua decisão de libertar alguns prisioneiros mais cedo para garantir que as prisões não atinjam a sua capacidade.