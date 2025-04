Seis mortos confirmados e 180 mil desalojados nos incêndios em Los Angeles

De Euronews

Os incêndios que atingem a região de Los Angeles, no estado norte-americano da Califórnia, mataram pelo menos seis pessoas e desalojaram cerca de 180 mil. Mais de nove mil estruturas, entre elas veículos, vários tipos de estabelecimentos e casas, já foram destruídas e mais de 350 mil residências estão sem eletricidade.

Há ainda cinco fogos ativos a consumir mais de 72 quilómetros quadrados de território. As chamas estão a ser impulsionadas por condições secas e fortes ventos, causando um cenário sem precedentes em zonas que não são conhecidas por fenómenos do género.

Trata-se dos incêndios mais devastadores de sempre em época de inverno no sul da Califórnia. A maior parte do bairro luxuoso de Palisades, em Los Angeles, foi arrasada, desde edifícios de apartamentos, mansões e herdades até parques, lojas, supermercados, cafés, bancos e centros comunitários. Celebridades como Billy Cristal, Mandy Moore e Paris Hilton viram as suas casas serem totalmente destruídas.

O incêndio de Sunset, o mais recente, deflagrou nas colinas de Hollywood e já queimou mais de 60 hectares, ameaçando marcos icónicos da cidade.

Já o de Eaton, na zona de Altadena, permanece descontrolado e é o que mais tem avançado, tendo até ao momento consumido mais de quatro mil hectares. O fogo atingiu o topo do vizinho Monte Wilson, ameaçando os transmissores de televisão no pico das montanhas de São Gabriel, de acordo com informações oficiais.

Segundo a chefe dos bombeiros de Los Angeles, o dia de hoje até começou com algum alívio, dado o abrandamento dos ventos de Santa Ana, e permitiu que as equipas de emergência despejassem água do ar. No entanto, ao longo desta quinta-feira e manhã de sexta-feira estão previstas intensas rajadas, superiores a 100 km/h, que podem dificultar o combate às chamas.

Os incêndios deixaram uma espessa nuvem de fumo e cinzas, bem como um largo rasto de destruição em toda a área metropolitana, desde a costa do Pacífico até Pasadena. Mais de 12 mil hectares já arderam, sendo que perto de dois mil profissionais estão ativamente a lutar contra os fogos.

Alguns residentes do Condado de Los Angeles, que conta com aproximadamente 10 milhões de habitantes, vão continuar a enfrentar condições atmosféricas perigosas, uma vez que o ar poluído e a água não potável representam uma séria ameaça à saúde pública.

As autoridades locais informaram ainda que 20 pessoas foram detidas por suspeita de pilhagens nas zonas evacuadas, prometendo que a polícia vai continuar a efetuar patrulhas e a marcar presença nos locais de encerramento de estradas para garantir a segurança, e evitar assaltos e outras práticas criminosas.

Trump fala de "verdadeira tragédia"

O presidente eleito dos EUA reagiu com veemência ao que se está a passar na Califórnia e aproveitou para reacender o longo conflito que tem com o governador daquele estado. Na sua rede social, Truth Social, Donald Trump escreveu que a culpa é de Gavin Newsom e exigiu que ele se demitisse:

Uma das melhores e mais belas partes dos Estados Unidos da América está a arder completamente. São cinzas, e Gavin Newscum devia demitir-se. Isto é tudo culpa dele!!!

Trump também não poupou o ainda presidente Joe Biden:

O fogo está a propagar-se rapidamente há 3 dias - CONTENÇÃO ZERO. Nunca ninguém viu um registo tão mau como este! Incompetência grosseira de Gavin Newscum e Karen Bass....A FEMA (Assistência Federal à Gestão de Emergências) de Biden não tem dinheiro - tudo desperdiçado na Fraude da Agenda Verde! L.A. é uma destruição total!!!

Biden anuncia cobertura total dos custos

Numa conferência de imprensa em que atribuiu a catástrofe ao crescente aquecimento do planeta, Joe Biden anunciou que o governo federal vai cobrir durante os próximos seis meses a totalidade dos custos inerentes aos trabalhos de recuperação que se vão seguir.

Face à gravidade da situação, o presidente norte-americano, nos últimos dias do mandato, decidiu cancelar a viagem prevista a Itália para poder acompanhar de perto a evolução dos acontecimentos.

“Depois de regressar esta noite de Los Angeles, onde hoje se reuniu com a polícia, os bombeiros e o pessoal de emergência que combate os incêndios históricos que assolam a região e aprovou uma declaração de catástrofe de grandes proporções para a Califórnia, o presidente Biden tomou a decisão de cancelar a sua próxima viagem a Itália para se concentrar na orientação de toda a resposta federal nos próximos dias”, declarou a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, num comunicado.

Joe Biden tinha encontro marcado em Roma com o Papa Francisco, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o presidente do país, Sergio Mattarella. Também iria estar presencialmente na capital italiana, esta sexta-feira, com Volodymyr Zelenskyy no que seria provavelmente a última reunião da sua administração com o presidente ucraniano.

Eventos cancelados

O jogo da NBA entre os Lakers e os Charlotte Hornets, marcado para esta quinta-feira, foi adiado devido ao agravamento dos incêndios florestais na região de Los Angeles. O jogo, que deveria começar às 19h30 locais, será reagendado para uma data ainda a definir.

Também o setor das artes já sofreu as consequências. Várias estreias de filmes, como Better Man, inspirado na vida do cantor Robbie Williams, e Unstoppable, protagonizado por Jennifer Lopez, foram canceladas.

A Academia de Cinema dos Estados Unidos adiou por dois dias a divulgação dos nomeados para a 97.ª edição dos Óscares. O objetivo é “dar mais tempo aos membros para votarem”, sendo que o anúncio das listas de finalistas, inicialmente aprazado para 17 de janeiro, terá agora lugar no domingo, 19.