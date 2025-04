PUBLICIDADE

Os incêndios florestais que têm devastado algumas das zonas mais pitorescas da cidade de Los Angeles continuam a ganhar fôlego. Os bombeiros que respondem às emergências dizem que pelo menos cinco pessoas morreram em três grandes incêndios que se encontravam fora de controlo.

À medida que os ventos abrandavam e bombeiros de todo esse estado norte-americano chegavam para aliviar as equipas exaustas, muitos pensavam que a situação começaria a ficar sob controlo, mas o perigo estava longe de ter terminado. Um sexto incêndio deflagrou em Hollywood Hills, originando ordens de evacuação para milhares de residentes que se estenderam a algumas zonas da vizinha Santa Monica.

Segundo as autoridades, mais de 1.000 estruturas, na sua maioria casas, foram destruídas até ao momento e cerca de 130.000 pessoas continuam sujeitas a ordens de evacuação na área metropolitana, um número que continua a sofrer alterações à medida que deflagram novos incêndios.

Em consequência, um fumo espesso pairou sobre muitas zonas de Los Angeles. Pelo menos sete escolas ficaram danificadas ou destruídas.

Carros e casas queimados em escombros na Alameda Street, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, na região de Altadena, Califórnia Chris Pizzello/Invision

A presidente da Câmara de Los Angeles, Karen Bass, disse que os bombeiros de diferentes partes da Califórnia chegaram para ajudar as unidades locais e para se juntar às operações aéreas, de modo a apagar as chamas.

Bass advertiu que continuavam a verificar-se "ventos erráticos", embora muito mais calmos do que os de terça-feira à noite, que estão a fazer com que os incêndios se propaguem a um ritmo mais rápido.

Uma situação que motivou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a cancelar uma viagem a Itália, que decorreria entre esta quinta-feira e domingo, segundo informou a Casa Branca na quarta-feira, acrescentando que o chefe de Estado queria concentrar-se na coordenação da resposta federal aos incêndios devastadores que assolam Los Angeles.

Durante a visita a Itália, Biden tinha previstos encontros com o Papa Francisco, bem como com o presidente e a primeira-ministra do país, Sergio Mattarella e Giorgia Meloni, respetivamente.

Em Pasadena, uma das áreas afetadas, o chefe dos bombeiros, Chad Augustin, afirmou que cerca de 200 a 500 estruturas foram danificadas ou destruídas devido ao incêndio de Eaton, que começou na noite de terça-feira, em resultado do que foi descrito como "ventos com força de furacão".

Na costa do Pacífico, a oeste do centro de Los Angeles, um grande incêndio em Pacific Palisades arrasou quarteirões inteiros, reduzindo a escombros tudo o que atingiu. As autoridades estimam que os danos provocados pelo incêndio em Palisades superaram as 1.000 estruturas, o que o torna no mais destrutivo da história moderna de Los Angeles.

Um bombeiro combate o incêndio em Eaton na quarta-feira, 8 de janeiro de 2025, em Altadena, Califórnia Ethan Swope/AP

As imagens da devastação mostram casas luxuosas que se desmoronaram em brasas ardentes, piscinas enegrecidas pela fuligem e carrinhos de desporto caídos sobre pneus derretidos.

O rico bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, é desde há muito um dos preferidos das celebridades.

Muitas das maiores estrelas de Hollywood foram forçadas a abandonar as habitações e outras perderam as suas propriedades devido aos incêndios. Algumas das estrelas de topo incluem Adam Brody e Leighton Meester, que perderam a sua casa, e Paris Hilton, cuja casa em Malibu, à beira-mar, foi engolida pelas chamas.

Os bombeiros apontam uma mangueira para a entrada de uma repartição do Bank of America em chamas na Lake Avenue, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025 Chris Pizzello/Invision

"Esta manhã, acordámos com uma nuvem negra sobre toda a cidade de Los Angeles. Mas é mais negra para aqueles que foram mais intimamente afetados por estes incêndios. Foram 24 horas extremamente dolorosas", afirmou Lindsey Horvath, supervisora do condado de Los Angeles.

O ar em várias zonas de Los Angeles encheu-se de uma espessa nuvem de fumo e cinzas, o que levou as autoridades a emitir avisos sobre a qualidade do ar.

Os incêndios consumiram um total de cerca de 22 milhas quadradas (57 quilómetros quadrados) no espaço de um dia. O fumo e as cinzas espalharam-se muito para além do condado de Los Angeles, atingindo comunidades a leste e a sul.

Os residentes estão a ser instados a permanecer em casa sempre que possível, a limitar a atividade física vigorosa, a seguir as atualizações e os desenvolvimentos das autoridades e a atender aos apelos à evacuação, caso emitidos.