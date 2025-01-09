Maydani, Abdulrahman e Ahmad eram todos estudantes quando os protestos eclodiram em toda a Síria e na região em 2011. Os três juntaram-se à revolução, os três foram presos e os três foram obrigados a fugir.

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"Após dois meses de detenção, comecei a perder o equilíbrio. Tinha uma temperatura muito alta e era difícil respirar por causa do ar no centro de detenção e da quantidade de tortura", disse Maydani à Euronews, considerando as condições "insuportáveis para um ser humano ou mesmo para um animal".

Maydani recorda a sua libertação após meses numa prisão militar no bairro de Kafr Sousa, em Damasco, capital da Síria. "O meu pai ajudou-me a sair da prisão. Caso contrário, ter-me-ia tornado um dos cadáveres não identificados".

Mesmo depois de ter sido libertado, Maydani foi dominado pelo medo de voltar a ser preso. "Põem-nos na prisão... e depois enterram-nos numa das valas comuns e ninguém da nossa família pode saber de nós, nem uma palavra", disse.

"Escondi-me em casa sob um terror constante. Nunca podia sair de casa".

Abdulrahman também se sente assim.

"Quando saí da prisão, tinha sempre medo de andar na rua, para que me prendessem, para que me levassem para a prisão sem motivo", disse à Euronews. "Sentia que estava a viver numa prisão, não havia liberdade, não havia dignidade".

Ahmad, libertado após três meses "por milagre", disse que "foi aconselhado a deixar o país diretamente, mas queria terminar a universidade". Maydani também ficou o tempo suficiente para concluir os seus estudos. Abdulrahman partiu logo após a sua libertação.

A viagem de saída

Depois de fugirem da Síria, Maydani, Abdulrahman e Ahmad passaram por vários países, nomeadamente pela Turquia, onde Abdulrahman acabou por se instalar juntamente com a grande maioria dos outros refugiados sírios - mais de 3,3 milhões, segundo dados da ONU.

Maydani e Ahmad fizeram ambos a perigosa travessia do Mediterrâneo, que no caso de Ahmad demorou mais de uma semana. Enquanto Maydani acabou por ser um dos mais de 100.000 refugiados sírios na Suécia, Ahmad viajou de Itália para se instalar na Alemanha, que acolheu 850.000 refugiados sírios, de longe o número mais elevado de qualquer país europeu.

"Estou muito grato por estar aqui e pelo povo alemão que me ajudou", disse Ahmad, sorrindo e acrescentando que teve uma experiência "muito, muito positiva" na Alemanha, onde continuou os seus estudos, tendo-se casado e tornado professor.

Depois de ensinar na Turquia, Abdulrahman entrou para a agência noticiosa Al Jazeera, tornando-se editor.

Para Maydani, a experiência foi mais complicada. "Não havia ninguém para nos ensinar as leis, a língua é diferente. O que estudámos, tudo o que fizemos nas nossas vidas não significou nada e voltámos à estaca zero."

Formado em medicina dentária, Maydani vive agora com a mulher e os filhos e gere uma empresa de táxis, enquanto a sua companheira está a fazer uma nova formação em medicina dentária.

Nenhum dos três tinha a certeza de que alguma vez veria a queda de al-Assad ou regressaria à Síria.

"Nunca esperei que alguém fosse capaz de o derrubar", exclama Maydani.

"Não havia uma liderança unificada. Cada líder de fação queria ser o presidente. Perdi a esperança, francamente, e deixei de seguir as notícias".

No entanto, quando o grupo rebelde liderado pelo HTS lançou uma ofensiva coordenada e tomou Alepo, a segunda maior cidade da Síria, tudo mudou.

Combatentes da oposição celebram o colapso do governo sírio em Damasco, Síria, no domingo, 8 de dezembro de 2024. Omar Sanadiki/Copyright 2024 AP. Todos os direitos reservados

"Estava completamente incapaz de me concentrar, se alguém me cumprimentava, eu dizia olá, mas não ouvia. Estava a conduzir o carro, bati no pavimento e o pneu do carro rasgou-se, partiu-se", conta Maydani.

Abdulrahman mostrou-se surpreendido, embora menos efusivo. "Não tinha esperança de que o poder mudasse num futuro próximo. Estava feliz, claro. Não consegui comer nem dormir bem durante uma semana".

Apesar das suas esperanças, Maydani descreve como "o medo esteve sempre presente até ao último momento". A sua família em Damasco "tinha medo que houvesse massacres e que o regime lançasse explosivos e queimasse Damasco e a destruísse".

No entanto, quando o HTS tomou oficialmente Damasco, ficaram felizes.

"Quando disseram na televisão que o regime de al-Assad tinha caído na Síria, senti-me feliz como se o estivesse a sentir pela primeira vez. Sempre que vejo esta frase, é como se a tivesse ouvido pela primeira vez", diz Maydani.

A calma depois ou antes da tempestade?

Há um mês, o nome Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) era relativamente desconhecido nos círculos internacionais, tal como o do seu líder Ahmed al-Sharaa. No entanto, desde que assumiu o controlo da Síria, a organização e o passado irregular do seu líder foram trazidos para primeiro plano.

Originalmente formado como uma fusão de vários grupos rebeldes "islamistas" conservadores sunitas do noroeste da Síria em 2017, o HTS foi rapidamente designado como um grupo terrorista por vários países e organizações, incluindo a ONU, a União Europeia (UE) e os EUA, que lançaram regularmente ataques aéreos contra o grupo.

O seu líder, al-Sharaa, é um ex-combatente da Al-Qaeda que adotou o nome de guerra Abu Mohammad al-Jolani, uma referência aos Montes Golã (a sua terra natal), ocupados por Israel desde a guerra de 1967.

ARQUIVO - Ahmed al-Sharaa, também conhecido pelo nome de guerra Abu Mohammed al-Golani, discursa na Mesquita Umayyad em Damasco, Síria, no domingo, 8 de dezembro de 2024. Omar Albam/Copyright 2024 AP. Todos os direitos reservados

Desde a sua vitória em dezembro, o HTS tem tentado minimizar o seu passado controverso e apresentar-se como inclusivo e moderado. Numa entrevista recente à BBC, Al-Sharaa falou em estender a mão às minorias sírias, que constituem mais de um quarto da população, incluindo os cristãos e os alauítas.

Insistiu também que apoiava os direitos das mulheres. "Temos universidades em Idlib há mais de oito anos, penso que a percentagem de mulheres nas universidades é superior a 60%", disse, referindo-se à província que o HTS controla há anos.

Nem toda a gente está convencida. Um grupo de mais de 300 mulheres sírias enviou uma carta ao Secretário-Geral das Nações Unidas, Antonio Gueterres, afirmando não aceitar "a ausência de mulheres líderes no governo de transição ou que sejam excluídas das discussões internacionais".

Em declarações à Euronews, a académica da Universidade de Cambridge e antiga advogada da ONU na região, Victoria Stewart-Jolley, foi ainda mais contundente.

"O governo que tomou posse é praticamente igual ao dos talibãs", disse. "Ninguém acredita que eles vão ser moderados."

'Estamos no início'

Ahmad e Abdulrahman reconhecem os receios em torno do HTS, tendo Ahmad admitido que estava esperançado mas "um pouco preocupado" com a evolução da situação.

"Eu não apoiava a ideologia do HTS e costumava vê-lo como prejudicial para a revolução síria", disse Abdulrahman, mas insistiu que "agora a sua ideologia mudou".

O presidente do HTS não vai ter rédea solta. "Estamos a dar ao HTS a oportunidade de governar o país durante três meses, mas ao fim desses três meses haverá eleições para o governo e para a presidência".

Pouco depois da entrevista à BBC, al-Sharaa sugeriu que as eleições poderiam demorar até quatro anos.

Maydani também receia que a guerra civil ainda não tenha terminado, uma vez que os seus representantes continuam a apoiar grupos locais, incluindo os curdos apoiados pelos EUA a norte. No entanto, o seu estado de espírito é globalmente positivo. "Estou muito feliz e, até agora, Ahmed al-Sharaa está a fazer um bom trabalho para o país".

Pessoas celebram durante as festividades de Ano Novo na Praça Umayyad em Damasco, Síria, terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Leo Correa/Copyright 2024 AP. Todos os direitos reservados.

Quanto à possibilidade de regresso à Síria, os três planeiam voltar nas próximas semanas para uma primeira visita desde a saída forçada e acreditam que "milhões" de refugiados acabarão por regressar. Cerca de 70% dos refugiados sírios continuam a viver na pobreza.

No entanto, nenhum deles tem planos imediatos para se mudar, tendo em conta os 13 anos de guerra civil que assolaram o país. "70% da Síria está destruída, bairros inteiros, zonas inteiras, todos os edifícios estão destruídos, completamente impróprios para viver. Por isso, se estas pessoas regressarem, onde é que vão viver", perguntou Maydani.

Ahmad também salientou que muitas crianças refugiadas deixaram a Síria antes de se sentirem verdadeiramente enraizadas. "Não têm recordações... não têm qualquer ideia do país", disse.

Porém, estes não são problemas insuperáveis, segundo Maydani.

"É preciso tempo, estamos aqui agora no início", realçou.