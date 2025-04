Vídeo. Síria retoma viagens aéreas internacionais com voo da Qatar Airways a aterrar em Damasco

Os passageiros do voo foram recebidos pelos seus familiares no aeroporto sírio, enquanto as bandeiras sírias eram agitadas a bordo do avião.

O Qatar ajudou na reconstrução do aeroporto, que foi danificado por anos de conflito.

Entretanto, um voo da companhia Royal Jordanian Airlines também avaliou as condições técnicas do aeroporto para futuras viagens.

Este acontecimento marca um novo capítulo para a Síria, com o início das relações diplomáticas e a potencial reconstrução do país em parceria com os países do Golfo.