Vídeo. Robôs impressionam multidões na CES em Las Vegas

À medida que os visitantes percorriam corredores de assistentes de IA, tecnologia de saúde e dispositivos que podem ser "vestidos", as máquinas interativas afirmaram-se como o principal atrativo.
Um exemplo mais lúdico foi o OlloNi, um animal de estimação cibernético sobre rodas, desenvolvido pela empresa chinesa Ollobot, para quem procura um animal sem pelo e sem risco de alergias.
O evento também evidenciou avanços rápidos na robótica com IA, com máquinas a executarem tarefas domésticas e humanoides de maior dimensão a mostrarem movimentos mais suaves e controlados.
As empresas sublinharam que estes sistemas foram concebidos para apoiar os trabalhadores, não para os substituir.