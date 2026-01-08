Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Robô interage com visitantes na CES
No Comment

Vídeo. Robôs impressionam multidões na CES em Las Vegas

Últimas notícias:

Feira de Eletrónica de Consumo, em Las Vegas, atraiu multidões no segundo dia. Robôs e assistentes de IA em destaque, de animais robóticos a máquinas que dobram roupa.

À medida que os visitantes percorriam corredores de assistentes de IA, tecnologia de saúde e dispositivos que podem ser "vestidos", as máquinas interativas afirmaram-se como o principal atrativo.

Um exemplo mais lúdico foi o OlloNi, um animal de estimação cibernético sobre rodas, desenvolvido pela empresa chinesa Ollobot, para quem procura um animal sem pelo e sem risco de alergias.

O evento também evidenciou avanços rápidos na robótica com IA, com máquinas a executarem tarefas domésticas e humanoides de maior dimensão a mostrarem movimentos mais suaves e controlados.

As empresas sublinharam que estes sistemas foram concebidos para apoiar os trabalhadores, não para os substituir.

