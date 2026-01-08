Vídeo. EUA: vídeo capta tiroteio do ICE em Minneapolis

Imagens mostram cenas caóticas após uma condutora ter sido morta a tiro em Minneapolis, na quarta-feira. Centenas de moradores juntaram-se e confrontarem os agentes federais.
O Departamento de Segurança Interna disse que o agente agiu em legítima defesa, tendo alegado que a mulher usou o seu veículo como arma. O governador local, Tim Walz, contestou esta versão e apelou à população para não confiar no que descreveu de "propaganda", prometendo uma investigação completa e independente.
Segundo a imprensa norte-americana, cerca de 2.000 agentes federais estão a ser destacados para Minneapolis numa altura de reforço da fiscalização da imigração.