Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Agentes federais, arma em punho, gesticulam para que as pessoas recuem
No Comment

Vídeo. EUA: vídeo capta tiroteio do ICE em Minneapolis

Últimas notícias:

Vídeos do tiroteio mortal de uma mulher de 37 anos pelas autoridades norte-americanas estão a circular online. O Departamento de Segurança Interna refere que foi em legítima defesa.

Imagens mostram cenas caóticas após uma condutora ter sido morta a tiro em Minneapolis, na quarta-feira. Centenas de moradores juntaram-se e confrontarem os agentes federais.

O Departamento de Segurança Interna disse que o agente agiu em legítima defesa, tendo alegado que a mulher usou o seu veículo como arma. O governador local, Tim Walz, contestou esta versão e apelou à população para não confiar no que descreveu de "propaganda", prometendo uma investigação completa e independente.

Segundo a imprensa norte-americana, cerca de 2.000 agentes federais estão a ser destacados para Minneapolis numa altura de reforço da fiscalização da imigração.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre musica Veja todos os artigos sobre taste Veja todos os artigos sobre uncovering-europe
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE