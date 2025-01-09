Chefe do exército libanês apoiado pelos EUA eleito presidente do Líbano

O parlamento libanês elegeu o comandante do exército Joseph Aoun como presidente, terminando um impasse de dois anos. A eleição de Aoun ocorreu depois de o parlamento ter realizado duas voltas da sessão de votação, esta quinta-feira.

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Na primeira volta, Aoun obteve 71 dos 128 votos e ficou aquém da maioria de dois terços necessária para uma vitória absoluta. Dos restantes, 37 deputados votaram em branco e 14 votaram a favor da “soberania e da Constituição”.

A votação, que contou com a presença de todos os 128 membros da legislatura, decorreu no meio de cenas caóticas no início da sessão parlamentar, com os legisladores a gritarem uns com os outros.

Aoun era considerado o candidato preferido dos principais aliados do Líbano, os Estados Unidos e a Arábia Saudita, cujo apoio será crucial para a reconstrução do Líbano após um conflito de 14 meses entre Israel e o Hezbollah.

Apoiado pelo Hezbollah, Suleiman Frangieh, líder de um pequeno partido cristão do norte do Líbano, com laços estreitos com o antigo presidente sírio Bashar al-Assad, anunciou na quarta-feira que se tinha retirado da corrida e apoiou Aoun, aparentemente abrindo caminho para o chefe do exército.

12 tentativas falhadas

A eleição parlamentar foi a primeira desde junho de 2023 e a 13.ª desde que o mandato do antigo presidente Michel Aoun terminou em 31 de outubro de 2022.

Apesar de 12 tentativas anteriores não terem conseguido eleger um sucessor para o antigo presidente, surgiram na quarta-feira fortes indícios de que a votação de quinta-feira poderia finalmente resultar na seleção de um novo chefe de Estado.

Entre os outros candidatos às eleições contaram-se Jihad Azour, antigo ministro das Finanças e atual diretor do Departamento do Médio Oriente e da Ásia Central do Fundo Monetário Internacional, e Elias al-Baysari, chefe interino da Agência de Segurança Geral do Líbano.

Propenso a impasses, tanto por razões políticas como processuais, o frágil sistema sectário de partilha de poder do Líbano passou por várias períodos sem presidente, tendo o mais longo durado quase dois anos e meio, entre maio de 2014 e outubro de 2016. Terminou quando o antigo presidente Michel Aoun foi eleito.

Na qualidade de comandante do exército, Joseph Aoun estava tecnicamente impedido de se tornar presidente, mas a proibição já tinha sido levantada duas vezes e teve de ser levantada novamente.

No Líbano, um chefe de Estado é eleito por uma maioria de dois terços dos 128 deputados na primeira volta do escrutínio ou por uma maioria simples na volta seguinte. No entanto, devido às questões constitucionais que rodearam a sua eleição, Aoun precisava de uma maioria de dois terços mesmo na segunda volta.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, mostrou-se otimista quanto à aprovação do candidato. O seu governo, que dirigiu o Líbano nos últimos dois anos, tem poderes reduzidos porque não foi nomeado por um presidente em exercício.

Joseph Aoun, o novo presidente libanês, enfrenta agora uma tarefa difícil.

Para além da aplicação do acordo de cessar-fogo que pôs fim à guerra entre Israel e o Hezbollah e da procura de fundos para a reconstrução, o governo tem de recuperar a sua economia e as suas infraestruturas elétricas.

Beirute está a atravessar seis anos de uma crise económica e financeira que dizimou a moeda do país e aniquilou as poupanças de muitos libaneses.

Em 2022, os líderes do país chegaram a um acordo preliminar com o FMI para um pacote de resgate, mas fizeram progressos limitados nas reformas necessárias para fechar o acordo.