O Governo do Reino Unido impôs o congelamento total dos bens do grupo de extrema-direita Blood and Honour, recorrendo pela primeira vez a um regime de sanções internas contra o terrorismo de direita.

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Numa declaração divulgada na quarta-feira, o Governo do primeiro-ministro Keir Starmer disse suspeitar que o grupo "está envolvido em atividades terroristas".

Para além de congelar os bens do Blood and Honour, as sanções tornam ilegal que qualquer pessoa no Reino Unido lhe ofereça financiamento ou serviços financeiros. As sanções também se estendem aos pseudónimos do grupo, que incluem 28 Radio e Combat 18.

"A designação do Blood and Honour é um sinal claro de que o Reino Unido trabalha proativamente para impedir o financiamento do terrorismo e tomará medidas contra quem tentar explorar o sistema financeiro do Reino Unido para esta atividade", declarou o governo britânico.

O grupo neonazi foi fundado em 1987 por Ian Stuart Donaldson, o vocalista da banda Skrewdriver, que morreu num acidente de viação em 1993. O seu nome foi retirado de um slogan nazi utilizado pela Juventude Hitleriana.

O congelamento de bens, que faz parte de uma iniciativa liderada pelo Tesouro britânico, é diferente da utilização da proscrição pelo Ministério do Interior para proibir as organizações de extrema-direita.

Seis grupos de supremacia branca estão atualmente proibidos ao abrigo da Lei do Terrorismo britânica. Estes grupos incluem a Base, a Divisão Sonnenkrieg, a Ação Nacional e a Divisão Feuerkrieg.

As sanções contra o Blood and Honour surgem pouco depois de o bilionário Elon Musk ter apelado à libertação de Tommy Robinson, um ativista britânico de extrema-direita que se encontra preso.

Robinson, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, está a cumprir uma pena de 18 meses por ter repetido afirmações caluniosas contra o jovem refugiado sírio Jamal Hijazi.