Partido no poder no Chade ganha a maioria nas eleições legislativas

O partido no poder no Chade obteve a maioria dos votos nas eleições legislativas do mês passado, que foram boicotadas pela principal oposição, segundo os resultados provisórios.

Naquela que foi a primeira eleição parlamentar no Chade em mais de uma década, o partido no poder, Movimento Patriótico de Salvação, obteve 124 dos 188 lugares, enquanto a taxa de participação foi de 51,5%, de acordo com os resultados provisórios anunciados no final do sábado por Ahmed Bartchiret, chefe da comissão eleitoral.

A eleição parlamentar, que também incluiu eleições regionais e municipais, foi apresentada como a última etapa da transição do país para a democracia, depois de Mahamat Idriss Deby ter tomado o poder como governante militar em 2021.

A tomada de posse seguiu-se à morte do pai de Deby e presidente de longa data Idriss Deby Itno, que esteve três décadas no poder. Deby acabou por vencer as disputadas eleições presidenciais do ano passado.

Deby tinha afirmado que as eleições iriam "abrir caminho para a era da descentralização, há tanto tempo esperada e desejada pelo povo chadiano", referindo-se à distribuição do poder, para além do governo nacional, pelos diferentes níveis provinciais e municipais.

As eleições foram boicotadas por mais de 10 partidos da oposição, incluindo o principal partido Transformers, cujo candidato, Succes Masra, ficou em segundo lugar nas eleições presidenciais.

A principal oposição apelidou as eleições de "charada" e manifestou a sua preocupação com a possibilidade de se repetir a votação presidencial, que os observadores eleitorais consideraram não ser credível. A principal oposição não comentou imediatamente os resultados das eleições.

A votação do mês passado ocorreu num período crítico para o Chade, que se debate com vários problemas de segurança, desde os ataques dos militantes do Boko Haram na região do Lago Chade até à rutura de laços militares de décadas com a França, o seu antigo aliado fundamental.