Líder militar vence eleições no Chade, apesar de alegações de fraude

Deby Itno mantém o seu mandato ao vencer as eleições no Chade. A oposição, liderada por Succès Masra, acusa-o de tentar manipular os votos.

O líder militar do Chade, Mahamat Deby Itno, venceu as eleições presidenciais desta semana no país africano, de acordo com os resultados provisórios publicados na quinta-feira.

No entanto, os resultados foram contestados pelo seu principal rival, Succès Masra. A junta eleitoral do Chade divulgou os resultados que dão a vitória a Deby Itno com pouco mais de 61% dos votos.

Tiroteios na capital

Masra ficou em segundo lugar, muito atrás do vencedor e com muito menos votos do que o esperado. Masra obteve um total de 18,5% dos votos. Após o anúncio dos resultados, registaram-se tiroteios na capital.

Horas antes do anúncio dos resultados, Masra publicou um discurso no Facebook acusando as autoridades de planearem manipular a contagem dos votos.

Após três anos de regime militar, o Chade realizou uma eleição presidencial em que os analistas esperavam que o atual presidente ganhasse.

Deby Itno, também conhecido como Mahamat Idriss Deby, assumiu o poder depois de o seu pai, que esteve três décadas no poder, ter morrido a combater os rebeldes em 2021.

O país exportador de petróleo, com cerca de 18 milhões de habitantes, nunca teve uma transferência de poder livre e justa desde que se tornou independente em 1960, após décadas de domínio colonial francês.