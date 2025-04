Centenas de soldados suecos chegam à Letónia para se juntarem a brigada da NATO

PUBLICIDADE

Um navio que transportava um batalhão de infantaria mecanizada chegou na madrugada de sábado ao porto de Riga, a capital da Letónia, escoltado pela força aérea sueca e por unidades das marinhas sueca e letã, informaram as forças armadas suecas em comunicado.

Vão juntar-se a uma brigada multinacional liderada pelo Canadá ao longo do flanco oriental da NATO, uma missão que a Suécia considera ser a sua operação mais importante até agora como membro da aliança de defesa ocidental.

A Letónia faz fronteira com a Rússia a leste e com a Bielorrússia, aliada da Rússia, a sudeste. As tensões são elevadas em toda a Europa Central devido à guerra da Rússia contra a Ucrânia.

As forças armadas suecas afirmaram que a missão de 550 soldados contribuirá para os esforços de dissuasão e defesa da aliança e garantirá a estabilidade na região, e que “marca o maior compromisso da Suécia desde que aderiu à NATO”.

O Comandante Tenente-Coronel Henrik Rosdahl, do 71º Batalhão, disse sentir um grande orgulho em contribuir para a defesa colectiva da aliança.

“É um dia histórico, mas, ao mesmo tempo, é o nosso novo normal”, afirmou.

As tropas suecas juntam-se a uma das oito brigadas da NATO ao longo do flanco oriental da aliança. O batalhão está estacionado nos arredores da cidade de Adazi, perto de Riga.

Tropas americanas de pé durante exercícios militares na base militar de Adazi em Kadaga, Letónia, terça-feira, 8 de março. 8, 2022. (AP Photo/Roman Koksarov) Roman Koksarov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

A Suécia aderiu formalmente à NATO em março, como 32.º membro da aliança militar transatlântica, pondo fim a décadas de neutralidade pós-Segunda Guerra Mundial e a séculos de não-alinhamento com as grandes potências, numa altura em que as preocupações com a segurança na Europa aumentaram após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A Finlândia também abandonou a sua neutralidade militar de longa data para aderir à NATO em abril de 2023, devido à ansiedade suscitada pela invasão da Ucrânia pela Rússia no ano anterior.