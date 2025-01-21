Sobe para 76 o número de mortos em incêndio num hotel de estância de esqui na Turquia

Subiu para 76 o número de mortes no incêndio de um hotel de uma popular estância de esqui na Turquia, informaram as autoridades. Pelo menos duas das vítimas morreram ao saltar do edifício para fugir às chamas.

O ministro do Interior, Ali Yerlikaya, disse que já foram identificados 45 dos corpos, sendo que este trabalho vai continuar nas próximas horas.

Há também mais de 50 feridos. Pelo menos um deles está em estado grave, revelou ainda o ministro da Saúde da Turquia, Kemal Memisoglu.

Entretanto, o Governo turco declarou dia de luto nacional esta quarta-feira, em memória das vítimas do incêndio.

O incêndio deflagrou no restaurante do hotel em Kartalkaya, no noroeste da Turquia, na noite de terça-feira, informou o ministro do Interior.

Segundo o governador Abdulaziz Aydin, o hotel tinha 234 hóspedes na altura do acidente.

A televisão privada NTV noticiou que algumas pessoas tentaram descer dos seus quartos utilizando lençóis. Nas imagens, era possível ver o telhado e os andares superiores do hotel a arder.

A causa do incêndio não foi conhecida de imediato. A televisão NTV sugeriu que o revestimento de madeira no exterior do hotel pode ter acelerado a propagação do fogo.

Kartalkaya é uma popular estância de esqui nas montanhas de Koroglu, a cerca de 300 quilómetros a leste de Istambul. O incêndio ocorreu durante as férias escolares do semestre, altura em que os hotéis da região estão cheios.

O gabinete de Aydin informou que foram enviados para o local 30 camiões de bombeiros e 28 ambulâncias.

Outros hotéis da estância foram evacuados por precaução.