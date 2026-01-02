Vídeo. Suíça identifica vítimas de incêndio mortal na passagem de ano

Na manhã seguinte ao incêndio, polícia e bombeiros continuaram a trabalhar por detrás de tendas e resguardos nas imediações do bar Le Constellation, onde uma celebração de Ano Novo terminou em tragédia. Cerca de 40 pessoas morreram e mais de 115 ficaram feridas quando o fogo deflagrou por volta da 1h30 da madrugada num estabelecimento cheio.

Serviços de emergência montaram uma resposta de grande escala. Foram mobilizados dez helicópteros, 40 ambulâncias e cerca de 150 operacionais. As vítimas foram transportadas para hospitais em toda a Suíça, incluindo Zurique, Lausana e Genebra, depois de as unidades locais ficarem sobrecarregadas com casos de queimaduras graves.

A 2 de janeiro de 2026, identificar as vítimas e entregar os corpos às famílias continuam a ser as principais prioridades. As vítimas incluem várias nacionalidades, com italianos e franceses entre os feridos ou desaparecidos. As autoridades dizem que as operações vão prolongar-se por vários dias. Até ao momento, não há novos números de vítimas nem uma causa clara.