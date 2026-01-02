Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Distribuem refeições quentes a sobreviventes a bordo do Ocean Viking
No Comment

Vídeo. Naufragados recebem apoio no navio da SOS Méditerranée

Últimas notícias:

Uma semana após saírem da Líbia num barco precário, náufragos tiveram prato quente num navio SOS Méditerranée. Ocean Viking retoma resgates sob ameaças crescentes

Surge o resgate numa altura em que a SOS Méditerranée retoma operações com o Ocean Viking. Em meados de dezembro de 2025, a organização anunciou ter concluído reparações no valor de cerca de 130 mil euros, juntamente com melhorias na formação das equipas e nos procedimentos de segurança a bordo. O objetivo é repor patrulhas regulares de busca e salvamento ao longo de uma das rotas migratórias mais mortíferas do mundo.

Mantém-se tenso o ambiente operacional. A SOS Méditerranée reporta aumento da violência e de obstruções contra navios de resgate e pessoas em perigo, incluindo vários incidentes envolvendo outras ONG. Desde um ataque ao Ocean Viking em agosto, a organização tem alertado que a falta de responsabilização arrisca incentivar novas ameaças às missões de salvamento no mar.

A Organização Internacional para as Migrações, das Nações Unidas, afirma que mais de 1 000 pessoas foram dadas como mortas ou desaparecidas na rota do Mediterrâneo Central só até novembro de 2025, com o balanço ainda a subir no final do ano.

