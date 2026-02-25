Vídeo. Trump saúda equipa de hóquei medalhada no discurso sobre o Estado da União

A seleção masculina de hóquei no gelo dos Estados Unidos, campeã olímpica, visitou Donald Trump na Casa Branca na tarde de terça-feira e, à noite, recebeu cerca de dois minutos de ovação de pé, de forma transpartidária, durante o seu discurso sobre o Estado da União.
Os jogadores entraram no plenário da Câmara dos Representantes por duas portas e desceram pelas filas da tribuna de imprensa. Deputados de ambas as bancadas não só se levantaram e aplaudiram como gritaram várias vezes “USA!”, muitos com o punho erguido.
Trump adiantou ainda que o guarda-redes Connor Hellebuyck, que defendeu 41 remates na final pela medalha de ouro, vai receber a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil do país.