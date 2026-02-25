Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Membros da seleção olímpica de hóquei dos Estados Unidos assistem ao discurso do Estado da União do presidente Donald Trump
No Comment

Vídeo. Trump saúda equipa de hóquei medalhada no discurso sobre o Estado da União

Donald Trump saúda a seleção masculina de hóquei medalhada nos Jogos Olímpicos durante o discurso do Estado da União no Capitólio.

A seleção masculina de hóquei no gelo dos Estados Unidos, campeã olímpica, visitou Donald Trump na Casa Branca na tarde de terça-feira e, à noite, recebeu cerca de dois minutos de ovação de pé, de forma transpartidária, durante o seu discurso sobre o Estado da União.

Os jogadores entraram no plenário da Câmara dos Representantes por duas portas e desceram pelas filas da tribuna de imprensa. Deputados de ambas as bancadas não só se levantaram e aplaudiram como gritaram várias vezes “USA!”, muitos com o punho erguido.

Trump adiantou ainda que o guarda-redes Connor Hellebuyck, que defendeu 41 remates na final pela medalha de ouro, vai receber a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta distinção civil do país.

