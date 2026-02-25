Vídeo. Polónia assinala em Varsóvia quatro anos da invasão russa da Ucrânia

Na Polónia, multidões juntaram-se em Varsóvia para assinalar quatro anos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Manifestantes agitaram bandeiras ucranianas e exibiram cartazes com as mensagens "Fight 4 Freedom" e "Putin always lies. Support Ukraine". O protesto apresentou a guerra como uma luta pela soberania e pelos direitos fundamentais.
Oradores sublinharam que a Crimeia é Ucrânia e rejeitaram a anexação russa. Muitos apelaram ao governo polaco e aos aliados europeus para que mantenham o apoio militar e financeiro a Kiev. Ao reunirem-se no coração de Varsóvia, os manifestantes ligaram a própria história da Polónia à luta da Ucrânia e sinalizaram que o apoio público se mantém forte.