Manifestantes assinalam em Varsóvia o quarto aniversário da invasão russa da Ucrânia
No Comment

Vídeo. Polónia assinala em Varsóvia quatro anos da invasão russa da Ucrânia

Últimas notícias:

Multidão em Varsóvia assinala quatro anos da invasão russa da Ucrânia, pede apoio contínuo do Ocidente e reafirma que a Crimeia é ucraniana.

Na Polónia, multidões juntaram-se em Varsóvia para assinalar quatro anos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia. Manifestantes agitaram bandeiras ucranianas e exibiram cartazes com as mensagens "Fight 4 Freedom" e "Putin always lies. Support Ukraine". O protesto apresentou a guerra como uma luta pela soberania e pelos direitos fundamentais.

Oradores sublinharam que a Crimeia é Ucrânia e rejeitaram a anexação russa. Muitos apelaram ao governo polaco e aos aliados europeus para que mantenham o apoio militar e financeiro a Kiev. Ao reunirem-se no coração de Varsóvia, os manifestantes ligaram a própria história da Polónia à luta da Ucrânia e sinalizaram que o apoio público se mantém forte.

