Casas desabadas permanecem após fortes chuvadas e inundações graves no bairro Parque Burnier, em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais
No Comment

Vídeo. Pelo menos 43 desaparecidos após deslizamentos de terra em Minas Gerais no Brasil

Últimas notícias:

Brasil enfrenta cheias mortais em Minas Gerais, depois de chuvas recorde terem atingido Juiz de Fora e Ubá.

Pelo menos 25 pessoas morreram e 43 estão desaparecidas. Bombeiros, cães pisteiros e voluntários procuram entre a lama e os escombros. Cerca de 440 residentes abandonaram as suas casas e as escolas estão encerradas. Juiz de Fora registou 584 milímetros de chuva em fevereiro, o valor mais elevado de que há registo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou o estado de emergência e prometeu apoio federal, numa altura em que está prevista mais chuva.

Juiz de Fora registou o dobro da precipitação média de fevereiro e foram registados pelo menos 20 deslizamentos de terra. Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que as forças federais estão a apoiar as operações de resgate e de assistência. Está prevista mais chuva para esta região montanhosa.

