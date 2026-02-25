Vídeo. Pelo menos 43 desaparecidos após deslizamentos de terra em Minas Gerais no Brasil

Pelo menos 25 pessoas morreram e 43 estão desaparecidas. Bombeiros, cães pisteiros e voluntários procuram entre a lama e os escombros. Cerca de 440 residentes abandonaram as suas casas e as escolas estão encerradas. Juiz de Fora registou 584 milímetros de chuva em fevereiro, o valor mais elevado de que há registo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou o estado de emergência e prometeu apoio federal, numa altura em que está prevista mais chuva.
Juiz de Fora registou o dobro da precipitação média de fevereiro e foram registados pelo menos 20 deslizamentos de terra. Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que as forças federais estão a apoiar as operações de resgate e de assistência. Está prevista mais chuva para esta região montanhosa.