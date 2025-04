Chefe do exército israelita demite-se por não ter evitado ataque do Hamas de 7 de outubro

PUBLICIDADE

O chefe do exército israelita demitiu-se e assumiu a responsabilidade pelas falhas de segurança relacionadas com o dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas levou a cabo um ataque que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

O tenente-general Herzi Halevi anunciou, na terça-feira, que se demitiria a 6 de março, admitindo que as Forças de Defesa de Israel (FDI) "sob meu comando, falharam na sua missão de proteger os cidadãos de Israel".

"A minha responsabilidade pelo terrível fracasso acompanha-me todos os dias, hora a hora, e fá-lo-á para o resto da minha vida", escreveu na sua carta de demissão dirigida ao ministro da Defesa Israel Katz.

O major-general Yaron Finkelman, chefe do Comando Sul de Israel - que supervisiona as operações em Gaza - também se demitiu na terça-feira.

Halevi e Finkelman são as personalidades israelitas mais importantes a demitir-se devido ao colapso da segurança e dos serviços secretos no dia 7 de outubro, quando milhares de atiradores palestinianos do Hamas, a partir de Gaza, levaram a cabo um ataque terrestre, marítimo e aéreo no sul de Israel.

O ataque - o mais mortífero da história de Israel - matou cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e os militantes raptaram mais 251 pessoas. Mais de 90 prisioneiros continuam detidos em Gaza, cerca de um terço dos quais se pensa estarem mortos.

As FDI retaliaram com uma campanha aérea e terrestre em Gaza, matando pelo menos 47 mil palestinianos até à data, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas, que gere o território. O ministério não faz distinção entre civis e combatentes.

Ao anunciar a sua demissão num discurso transmitido pela televisão, Halevi disse que a investigação das FDI sobre o ataque de 7 de outubro estaria concluída antes de deixar o cargo em março.

"Uma comissão de inquérito ou qualquer outro organismo externo pode investigar e examinar, receberá total transparência das FDI", afirmou.

Os comentários colocam mais pressão sobre o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que atrasou qualquer inquérito público que pudesse implicar a sua liderança.

A administração de Netanyahu tem resistido aos apelos para abrir um inquérito sobre a responsabilidade do governo no ataque, dizendo que quer esperar até que a guerra termine.

As demissões de Halevi e Finkelman ocorreram dias depois de um cessar-fogo em Gaza e de um acordo de troca de reféns e prisioneiros entre Israel e o Hamas. O cessar-fogo está a decorrer, mas não é claro que acontecerá após a primeira fase, de 42 dias.

As fases seguintes do acordo preveem a libertação de mais reféns e prisioneiros e o fim definitivo da guerra, que dura há 15 meses.