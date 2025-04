PUBLICIDADE

Após a brutal incursão de militantes do Hamas em Israel, a 7 de outubro do ano passado, o governo do primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu aumentou drasticamente a sua resposta militar.

A escala do ataque surpresa do Hamas, o número de pessoas mortas e raptadas foi sem precedentes e, em apenas algumas horas, pôs a nu aos israelitas a vulnerabilidade do seu país.

A resposta militar israelita foi imediata e o governo definiu uma série de objetivos principais; o mais imediato era eliminar totalmente o Hamas em Gaza, o grupo militante que Israel considera uma ameaça à sua própria existência.

Outro objetivo era libertar os reféns israelitas de Gaza. Durante a incursão israelita, o Hamas capturou cerca de 250 pessoas e levou-as de volta para Gaza.

Mas, um ano depois, será que Israel alcançou algum dos seus objetivos operacionais, estratégicos e políticos?

Israelitas choram junto à sepultura de Maya Puder, 25 anos, durante o seu funeral em Zikhron Ya'akov, no norte de Israel, a 12 de outubro de 2023 Ariel Schalit/AP

Corredores do poder

Um ano depois, o exército israelita (Forças de Defesa de Israel) continua a combater em Gaza, sofrendo perdas quase todos os dias, enquanto milhares de civis palestinianos, incluindo mulheres e crianças, foram mortos.

A 30 de maio deste ano, as FDI assumiram o controlo do Corredor de Filadélfia, uma faixa de terra de 14 quilómetros que se estende desde o Mar Mediterrâneo até Israel e que acompanha a fronteira do Egito.

De acordo com Israel, o controlo desta linha de território é crucial para sufocar o Hamas, cortando as suas linhas de abastecimento de armamento que entram em Gaza através do posto fronteiriço de Rafah com o Egito.

Mas a tomada de controlo do corredor por Israel suscitou preocupações nos Estados Unidos e em alguns países europeus. Estes estavam preocupados com a presença das FDI na zona, uma violação dos Acordos de Camp David de 1978, negociados pelos EUA, que estabeleceram a paz entre Israel e o Egito.

O Egito, o Qatar e alguns outros Estados árabes que reconhecem diplomaticamente Israel pediram-lhe que retirasse as suas tropas.

Um veículo blindado israelita entra no Corredor de Filadélfia, perto da cidade palestiniana de Rafah, no sul de Gaza, a 19 de outubro de 2006 TSAFRIR ABAYOV/AP

O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Egito, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty, acusou Israel de "utilizar a fome como arma para forçar a população a abandonar Gaza. Israel tomou a passagem de Rafah para impedir as organizações internacionais de entregarem ajuda humanitária, deixando os habitantes de Gaza sem alimentos e medicamentos suficientes".

Mas Israel mantém uma presença militar constante ao longo do Corredor de Filadélfia e do Corredor de Netzarim, a zona de ocupação que as FDI criaram e que divide Gaza ao meio, é uma das suas condições para um cessar-fogo duradouro em Gaza.

Luta contra o Hezbollah

O grupo militante libanês Hezbollah, ideologicamente alinhado com o Hamas, também exigiu que Israel se retirasse da zona próxima do posto fronteiriço de Rafah. Em troca, o Hezbollah cessaria a troca de tiros quase diária com as forças israelitas no norte do país. Esta proposta foi rejeitada.

A questão do Corredor de Filadélfia é a ponte estratégica que liga a guerra em Gaza à escalada do conflito no Líbano.

12 meses após o início da guerra em Gaza, abriu-se uma nova frente: ao longo da fronteira norte de Israel com o Líbano, onde o país está atualmente envolvido num conflito com o Hezbollah. Desde outubro do ano passado que Israel e o Hezbollah têm trocado tiros transfronteiriços quase diariamente, mas nas últimas semanas essas hostilidades agravaram-se.

Os disparos transfronteiriços tornaram-se mais intensos e, a 30 de setembro, Israel lançou o que designou por uma ofensiva terrestre direcionada para o território libanês, a fim de eliminar os combatentes e as posições do Hezbollah.

Chamas e fumo de um ataque aéreo israelita no sul de Beirute, 7 de outubro de 2024 Bilal Hussein/AP

Objetivos não atingidos

Mais de 600 membros das forças de segurança israelitas perderam a vida na cruel guerra urbana em Gaza. E, segundo o Ministério da Saúde, dirigido pelo Hamas, mais de 41.000 palestinianos foram mortos.

Mas o ministério não faz distinção entre civis e combatentes na sua contagem.

Um ano de guerra deixou Gaza dizimada. Uma parte do território não é mais do que pilhas de escombros e as pessoas que ainda lá vivem estão ameaçadas pela fome e por doenças.

E o objetivo de erradicar o Hamas ainda está longe de ser alcançado. De acordo com os números israelitas, 117 reféns foram libertados, mas a maioria foi trocada por prisioneiros palestinianos no âmbito de uma trégua temporária em novembro, em vez de serem libertados em resultado de operações militares das FDI.

Uma mulher usa uma venda durante um protesto em Telavive, apelando a acordo de cessar-fogo e à libertação imediata dos reféns detidos em Gaza, 4 de setembro de 2024 Ariel Schalit/AP

O que aconteceu a 7 de outubro de 2023?

A 7 de outubro de 2023, às 6:30 da manhã, hora de Israel, o Hamas lançou o que designou por Operação Tempestade Al Aqsa contra Israel.

Foram lançados quase 6.000 rockets de Gaza contra alvos israelitas, em zonas povoadas ao redor da Faixa de Gaza e em direção a grandes cidades como Telavive e Ashkelon.

O ataque inesperado, levado a cabo por um conglomerado de vários grupos armados palestinianos coordenado pelo Hamas, matou mais de 1.200 israelitas, a maioria dos quais civis.

6.000 palestinianos armados romperam as fronteiras de Gaza e invadiram localidades em Israel, depois de terem dominado as poucas unidades militares israelitas presentes na zona.

Os homens armados atacaram por terra, com carrinhas e motas, pelo mar, com lanchas rápidas, e pelo céu, com parapentes.

As primeiras vítimas foram os participantes num festival de música ao ar livre perto do kibutz de Re'im.

Esta fotografia divulgada pelo exército israelita mostra operações terrestres no interior de Gaza, 2 de novembro de 2023 AP

Durante a incursão, o Hamas e os seus aliados cometeram dezenas de crimes, incluindo agressões sexuais, contra civis israelitas, incluindo crianças.

Foi a primeira invasão do território israelita desde 1948, ano da fundação do país, e os ataques relâmpagos surpreenderam Israel e o mundo.

A sofisticada mistura de táticas de guerrilha, operações militares de comando e guerra híbrida apanhou a segurança israelita desprevenida.

Uma operação deste tipo exige treino e preparação com exercícios visíveis e alguns analistas militares de todo o mundo ficaram perplexos com o facto de os serviços secretos israelitas não saberem que o Hamas estava a treinar para uma operação militar.

Além disso, a reação das FDI esteve longe de ser rápida ou coordenada, acrescentando o caos ao pânico.

O governo de Benjamin Netanyahu tornou-se objeto de duras críticas por parte da opinião pública israelita devido ao que consideraram ser uma gestão ineficaz da segurança nacional.

Resposta militar

A brutalidade dos assassínios e o número de reféns capturados só podiam ter uma resposta militar.

O governo de Netanyahu teve de responder com força e atacar forte e profundamente em Gaza, especialmente porque a incursão tinha uma dimensão internacional, uma vez que o Hamas recebe apoio e financiamento do arqui-inimigo de Israel, o Irão.

O governo israelita ordenou uma resposta militar no mesmo dia, lançando a Operação Espadas de Ferro, que começou com operações aéreas, preparando o caminho para um ataque terrestre a 27 de outubro.

As autoridades militares israelitas deram instruções a mais de um milhão de palestinianos para abandonarem Gaza. Mas, sem ter para onde ir após o encerramento da fronteira com o Egito, não tiveram outra alternativa senão ficar.

A 20 de maio deste ano, o procurador do Tribunal Penal Internacional deu início ao processo de emissão de mandados de captura contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant.

Iranianos assistem a uma reunião anti-israelita após as orações de sexta-feira em Teerão, 19 de abril de 2024 Vahid Salemi/AP

O tribunal anunciou também a acusação das figuras de topo do Hamas, Yahya Sinwar, Mahamed Deif e Ismail Haniyeh.

A 31 de julho, Haniyeh foi morto num ataque israelita em Teerão, capital do Irão.

Na frente diplomática, as vozes a favor da criação de um Estado palestiniano têm vindo a aumentar. Apesar de a solução dos dois Estados ter sido posta de lado pela realidade no terreno e de Benjamin Netanyahu a ter excluído completamente, em maio, a Irlanda, a Espanha e a Noruega reconheceram formalmente a Palestina como Estado independente.

Seguiram-se-lhes, no mesmo mês, a Eslovénia. A iniciativa foi apoiada pelo presidente do Conselho da UE, Charles Michel.

A Cisjordânia tornar-se-á a nova Gaza?

No final de setembro, as FDI intensificaram as operações na Cisjordânia, no âmbito da sua missão anti-Hamas.

O Hamas, a Jihad Islâmica e outros movimentos militantes palestinianos seculares alargaram a sua rede de guerrilha numa tentativa de desestabilizar a Cisjordânia, aparentemente controlada pela Autoridade Palestiniana, mas que, na realidade, está em grande parte ocupada e administrada por Israel.

Manifestantes pró-Israel entoam cânticos enquanto marcham da Câmara Municipal para a Colina do Parlamento durante uma cerimónia em Ottawa, a 6 de outubro de 2024 Spencer Colby/The Canadian Press

A Cisjordânia está também sob pressão dos colonos israelitas que têm tentado estabelecer novas colónias com o apoio dos partidos políticos de extrema-direita que fazem parte da coligação governamental liderada por Netanyahu.

Estes colonatos são ilegais à luz do direito internacional e têm sido amplamente condenados pela comunidade internacional.

A Cisjordânia é também um barril de pólvora em formação que pode entrar em erupção a qualquer momento.