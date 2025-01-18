O Conselho de Ministros de Israel aprovou, nas primeiras horas da manhã de sábado, um acordo para um cessar-fogo em Gaza, que libertará dezenas de reféns ali detidos e interrompe uma guerra já com 15 meses com o Hamas, aproximando as partes do fim dos combates mais mortíferos e destrutivos de sempre.

Os mediadores do Qatar e dos EUA anunciaram inicialmente o cessar-fogo na quarta-feira, mas o acordo esteve no limbo durante mais de um dia, uma vez que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu insistiu que houve complicações de última hora que atribuiu ao Hamas.

O cessar-fogo, o segundo alcançado durante a guerra, entra em vigor no domingo, às 8h30, hora local (6h30 em Lisboa), embora subsistam algumas questões, nomeadamente os nomes dos 33 reféns a libertar durante a primeira fase de seis semanas e quem de entre eles ainda está vivo.

O Conselho de Ministros reuniu-se muito depois do início do Sabbath judaico, refletindo a importância do momento.

De acordo com a lei judaica, o governo israelita suspende normalmente todas as atividades durante o Sabbath, exceto em casos de emergência de vida ou morte.

Netanyahu deu instruções a um grupo de trabalho especial para se preparar para receber os reféns que regressam de Gaza e disse que as suas famílias foram informadas de que tinha sido alcançado um acordo.

Centenas de detidos palestinianos deverão ser libertados das prisões israelitas e a Faixa de Gaza, em grande parte devastada, deverá assistir a um aumento da ajuda humanitária.

O Ministério da Justiça de Israel publicou uma lista de 95 prisioneiros palestinianos que serão libertados na primeira fase do acordo e afirmou que a libertação não começará antes das 16 horas locais de domingo.

Todas as pessoas que constam da lista são jovens ou mulheres.

Os serviços prisionais de Israel afirmaram que vão transportar os prisioneiros em vez do Comité Internacional da Cruz Vermelha, que tratou do transporte durante o primeiro cessar-fogo, para evitar "expressões públicas de alegria".

Os prisioneiros foram acusados de crimes como incitamento, vandalismo, apoio ao terrorismo, atividades terroristas, tentativa de homicídio ou lançamento de pedras ou cocktails Molotov.

Desde sexta-feira que os camiões que transportam ajuda estão alinhados do lado egípcio do posto fronteiriço de Rafah para Gaza.

Um funcionário egípcio disse que uma delegação israelita do exército e da agência de segurança interna Shin Bet de Israel chegou ao Cairo na sexta-feira para discutir a reabertura da passagem.

Um funcionário israelita confirmou a deslocação de uma delegação ao Cairo.

Durante a primeira fase do cessar-fogo, as forças israelitas vão também retirar-se de muitas zonas de Gaza e centenas de milhares de palestinianos poderão regressar ao que resta das suas casas.

As forças armadas israelitas afirmaram que, à medida que as suas forças se forem retirando gradualmente de locais e rotas específicas em Gaza, os residentes não serão autorizados a regressar às áreas onde as tropas estão presentes ou perto da fronteira entre Israel e Gaza e qualquer ameaça às forças israelitas "será objeto de uma resposta enérgica".

O Hamas afirmou que não libertará os restantes prisioneiros sem um cessar-fogo duradouro e uma retirada total de Israel, enquanto Israel prometeu continuar a lutar até desmantelar o grupo e manter um controlo de segurança ilimitado sobre o território.

O Hamas desencadeou a guerra em outubro de 2023 com o seu ataque transfronteiriço a Israel, que causou a morte de cerca de 1 200 pessoas e levou 250 outras como reféns para Gaza.

Israel respondeu com uma ofensiva devastadora que matou mais de 46 000 palestinianos, segundo as autoridades sanitárias locais, que não distinguem entre civis e militantes, mas afirmam que as mulheres e as crianças representam mais de metade dos mortos.

O conflito desestabilizou o Médio Oriente e desencadeou protestos a nível mundial, para além de ter evidenciado as tensões políticas no interior de Israel, atraindo uma resistência feroz dos parceiros de coligação de extrema-direita de Netanyahu.

Na quinta-feira, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ameaçou abandonar o governo se Israel aprovasse o cessar-fogo.