De Abby Chitty com AP

PUBLICIDADE

O presidente Donald Trump disse que vai assinar uma ordem executiva para instruir o Pentágono e o Departamento de Segurança Interna a expandir um centro de detenção de migrantes na base naval dos EUA na Baía de Guantánamo.

A base já conta com um centro de detenção de migrantes que alberga haitianos e cubanos apanhados no mar, mas a sua ampliação permitiria acolher até 30.000 migrantes e assinala o papel cada vez mais importante do Pentágono nos planos de Trump para reprimir a migração ilegal.

Esta medida surge depois de Trump ter promulgado, na quarta-feira, a lei bipartidária Laken Riley, o primeiro ato legislativo da sua administração.

A lei prevê que as pessoas que se encontram ilegalmente nos Estados Unidos e que são acusadas de roubo e de crimes violentos tenham de ser detidas e potencialmente deportadas mesmo antes de uma condenação.

Trump, que reconquistou a Casa Branca aproveitando a indignação da opinião pública relativamente à imigração ilegal, fez da prometida repressão um ponto central da sua carreira política e sugere agora que a nova lei poderá ser apenas o início.

Durante a cerimónia de assinatura da lei, Trump proclamou: "Vamos mandá-los para Guantanamo".

Centro de detenção na Base Naval da Baía de Guantanamo, Cuba. AP Photo/Alex Brandon

Mudanças no ensino

O presidente Trump está também a ordenar às escolas norte-americanas que deixem de ensinar o que considera ser a "teoria crítica da raça" e outras matérias que abordam a raça e a sexualidade, sob pena de perderem o dinheiro federal.

Um outro plano, anunciado na quarta-feira, apela a uma ação agressiva para combater o antissemitismo nos campus universitários, prometendo processar os infratores e revogar os vistos de estudantes internacionais considerados "simpatizantes do Hamas".

Ambos os planos foram delineados em ordens executivas a serem assinadas por Trump na quarta-feira. As medidas visam cumprir algumas das principais promessas de campanha do presidente republicano em matéria de educação, embora não seja claro qual o poder de que dispõe para pôr em prática as propostas.

A sua ordem sobre as escolas do ensino básico e secundário declara que o dinheiro federal não pode ser utilizado para a "doutrinação" das crianças, incluindo a "ideologia de género radical e a teoria racial crítica". Diz que as leis dos direitos civis que proíbem a discriminação com base no sexo e na raça serão utilizadas para fazer cumprir a ordem, chamando à teoria crítica da raça uma "política inerentemente racista".

Estudantes participam numa manifestação e marcha a favor da Palestina no campus da Universidade de Temple, em Filadélfia, em agosto de 2024. AP Photo/Chris Szagola

Trump também instruiu o responsável pela Educação a elaborar uma estratégia no prazo de 90 dias para "acabar com a doutrinação no ensino básico e secundário". Nomeou a magnata da luta livre profissional Lina McMahon para o cargo, mas a audiência de confirmação no Senado ainda não foi marcada.

Durante a campanha, Trump disse que assinaria uma ordem "no primeiro dia" para cortar o dinheiro federal para as escolas que promovem a teoria racial crítica ou outros conteúdos "inapropriados".

O governo federal fornece milhões de dólares às escolas todos os anos, embora a grande maioria do dinheiro dos estabelecimentos de ensino venha de fontes estatais e locais.

Casa Branca revoga memorando que congelava subsídios federais

A notícia surge depois de a administração Trump ter revogado um memorando anterior que congelava as despesas com subvenções e empréstimos federais, na sequência de uma confusão generalizada e de contestações jurídicas.

O memorando, que foi emitido na segunda-feira à noite, provocou ansiedade em todo o país, uma vez que a Casa Branca se esforçou por explicar o que estaria e o que não estaria sujeito a uma pausa no financiamento.

PUBLICIDADE

O congelamento deveria entrar em vigor às 17:00 de terça-feira, hora local, mas foi bloqueado por um juiz federal até pelo menos segunda-feira, após uma audiência de emergência solicitada por grupos sem fins lucrativos que recebem subsídios federais. Está também pendente uma ação judicial adicional intentada pelos procuradores-gerais dos estados democratas.

Os funcionários da administração disseram que o aviso para suspender empréstimos e subsídios era necessário para realizar uma revisão, para garantir que os gastos estejam em conformidade com a recente reformulação das ordens executivas de Trump.

As agências tinham sido instruídas a responder a uma série de perguntas "sim ou não" sobre cada programa federal até 7 de fevereiro, com perguntas como "este programa promove a ideologia de género?" e "este programa promove ou apoia de alguma forma o aborto?".

Mas o memorando de redação vaga, combinado com as respostas incompletas da Casa Branca ao longo do dia, deixou legisladores, funcionários públicos e americanos comuns com dificuldades em perceber que programas seriam afetados pela pausa. Mesmo interrupções temporárias no financiamento poderiam causar demissões ou atrasos nos serviços públicos.